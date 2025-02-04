İsveç polisi, başkent Stockholm'ün yaklaşık 200 km batısındaki Orebro kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda beş kişinin vurulduğu ve ekiplerinin büyük bir müdahale sarf ettiği belirtildi.

Polis, "Beş kişinin vurulduğu doğrulandı. Bu olay şu anda cinayete teşebbüs, kundaklama ve ağır silah suçu olarak görülüyor" açıklamasını yaptı.

Yerel kurtarma hizmetleri, ambulansların, kurtarma hizmetlerinin ve polisin olay yerinde olduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor...