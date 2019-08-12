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HaberlerGündemSON DAKİKA! Devlet Bahçeli'den sistem uyarısı: Türkiye'yi ateş çemberinden çıkarmalıyız - HABERLER

Son dakika: Bahçeli'den sistem uyarısı: Türkiye'yi ateş çemberinden çıkarmalıyız

HABERTURK.COM

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'de önce istikrarın sağlanması, sonra toplumsal normalleşme ve köklü bir demokratikleşmeyi ortaya koyarak Türkiye'yi ateş çemberinden çıkarmakta kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi

Son dakika

MHP lideri Bahçeli'nin partililerle bayramlaştı. Bahçeli, yaptığı konuşmada, parlamenter sistemi eleştirirken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne haksızlık yapıldığını söyledi. 

"Parlamenter hükümet sisteminin uygulandığı dönemde hükümet süresi 1 yıl 5 ay idi. Kısa süre içinde siyasi ve ekonomik olaylara da şahit olundu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, darbeler, muhtıralar bu dönemde oldu. İstikrarsızlık kendini her alanda göstermiştir.

Şimdi bir geriye dönüşü arzulamak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne haksızlık olacaktır. Bunu tüm siyasi partilerin iyi düşünmesinde fayda vardır. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları dikkate alarak, dış politikayı göz önüne alarak siyasi partiler arasında dayanışma ve milli mutabakatın sağlanmaz zaruriyken, böyle bir yaklaşım içinde bulunmak demokrasimize, istikrarımıza engel olacağı kanısındayız.

Doğu Karadeniz ve Kıbrıs, Suriye, Irak, Türkiye'deki terör faaliyetleri, terör devleti kurma istekleri göz önünde bulundurulmalı. MHP önümüzdeki günlerde bu tarihi gerçekler ışığında, 71 yılda sağlanmamış bir istikrarsızlığı, geriye dönüşü istemek ülkemiz için en büyük tehdit ve tehlike olacaktır.

MHP olarak, dava arkadaşlarımızla 234'ü bulan belediye başkanlarımızla Türkiye'de önce istikrarın sağlanması, sonra toplumsal normalleşme ve köklü bir demokratikleşmeyi ortaya koyarak Türkiye'yi ateş çemberinden çıkarmakta kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

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