Dezenfektan sürdü, ehliyetinden oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaDezenfektan kullananlar dikkat! Son dakika: Ehliyetinden oldu
ABONE OL

Dezenfektan sürdü, ehliyetinden oldu! Kontrolde alkollü çıkan sürücü, hukuk mücadelesi başlattı

Mersin'de dezenfektan kullandıktan sonra kamyonetiyle girdiği uygulama noktasında yapılan kontrolde 0,26 promil alkollü çıkan Ferit Aslan'a 1128 TL para cezası kesilip, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. 2 saat sonra gittiği hastanede yaptırdığı kan testinde sıfır promil çıkan Aslan, hukuk mücadelesi başlattı. Konuyu değerlendiren Kimya Mühendisleri Odası Mersin Temsilcisi Emre Üresin, araç içerisinde kullanılan dezenfektan ya da kolonyanın alkolmetrenin sonucunu etkilemesinin mümkün olduğunu kaydetti

Dezenfektan kullananlar dikkat! Son dakika: Ehliyetinden oldu
Dezenfektan sürdü, ehliyetinden oldu!
0:00 / 0:00
DHA

Mersin'de dezenfektan kullandıktan sonra uygulama noktasında 0.26 promil alkollü çıkan Ferit Aslan'a bin 128 TL para cezası kesilip, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. 2 saat sonra gittiği hastanede yaptırdığı kan testinde sıfır promil çıkan Aslan, hukuk mücadelesi başlattı.

Kentten kamyonetiyle şehirler arası nakliyat yapan Ferit Aslan, geçen yıl 21 Kasım'da İstanbul'a yük götürürken Ankara Şeriflikoçhisar'da bir akaryakıt istasyonuna girip yakıt aldı. İstasyondan çıkarken dezenfektan ve kolonya kullanan Aslan, aracına binerek İstanbul'a doğru devam etti. Aslan, 00.57'de trafik uygulamasında 0.26 promil alkollü çıktı.

ALKOL ALMADIĞINI SÖYLESE DE CEZA YEDİ

Alkol almadığını, kullandığı dezenfektan ve kolonyanın etkisiyle böyle bir durumun yaşandığını kaydeden Aslan, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne giderek kan testi oldu. Aslan'ın buradaki kan testi 0 promil çıktı. Aslan, alkolmetrede çıkan 0.26 promilin dezenfektan ve kolonyanın etkisinden olabileceğini söylese de cezai işlem uygulandı. Alkollü araç kullanmaktan bin 128 TL para cezası kesilen Aslan'ın ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

'ARACIMI KULLANAMIYORUM, MAĞDUR OLDUM'

Ehliyetine el konulan Aslan, kararın düzeltilmesi için hukuk mücadelesi başlattı. Ticari aracın ailesinin geçim kaynağı olduğunu ehliyeti alındığı için eve ekmek götüremediğini belirten Aslan, "Ehliyetim benim ekmek kapım. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Kullandığım dezenfektan ve kolonya nedeniyle ehliyetime 6 ay el konuldu. 3 aydır aracımı kullanamıyorum. İş çıkınca mecburen şoför buluyorum. Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum. Ben alkollü araç kullanmadım. Evim kira, borcum var. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım" dedi.

UZMAN: DEZENFEKTAN PROMİL DÜZEYİNİ ETKİLER

Kimya Mühendisleri Odası Mersin Temsilcisi Emre Üresin de araç içerisinde kullanılan dezenfektan ya da kolonyanın alkolmetrenin sonucunu etkilemesinin mümkün olduğunu söyledi. Alkolmetrenin hem alınan alkolü hem de solunan havadaki alkolü ölçtüğünü belirten Üresin, "Araç sürücülerinin kullandığı, eline yüzüne sürdüğü, soluduğu dezenfektan ya da kolonya promil düzeyini etkiler. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için kolonya ya da dezenfektanı evden çıkmadan kullanalım. Bir süre bekleyerek trafiğe çıkmamız bizim alkol uygulamasında mağdur olmamamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama geldi
GÜNDEMYasaklar ne zaman kalkacak?
İstanbul baraj doluluk oranı son dakika: İSKİ baraj doluluk oranları son durum 21 Şubat 2021
GÜNDEMİstanbul'da baraj doluluk oranları
TOKADI İNDİRDİ| Son dakika: Taksiciye 'yolu uzattın' tokadı!
GÜNDEMTaksiciye 'yolu uzattın' tokadı!
Öğretmen Atamaları 2021 ne zaman yapılacak, kaç bin atama olacak? 2021 Öğretmen atama tarihi
GÜNDEMÖğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Okullar ne zaman açılacak 2021? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
TYT, AYT matematik, edebiyat fizik konuları ve soru bankası Habertürk Akademi'de! Ücretsiz üye ol YKS, TYT, AYT, LGS online deneme sınavlarını çözmeye
GÜNDEMHabertürk Akademi'ye üye ol TYT, AYT, YKS, LGS deneme ...
2021 ALES, YKS, DGS, KPSS, DİB-MBSTS, YDS başvuruları ne zaman, sınav tarihleri ne? İşte ÖSYM sınav takvimi 2021
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
Son dakika haberi Beşiktaş'ta istinat duvarı araçların üzerine çöktü!
GÜNDEMBeşiktaş'ta istinat duvarı araçların üzerine çöktü!
Eskişehir'de aile katlimaı! Son dakika: Katil zanlısı adliyede
GÜNDEMEskişehir'de korkunç cinayetin zanlısı yakalandı!
Kafeler açılacak mı? 1 Mart'ta Lokantalar, kahveler (kıraathaneler) ve kafeler açılıyor mu? YENİ NORMALLEŞME
GÜNDEMKafeler açılacak mı?