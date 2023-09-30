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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi, annesi Fatma'nın her yerde aradığı kızı Kader'i buldu

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi, annesi Fatma'nın her yerde aradığı kızı Kader'i buldu

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi, 5 Eylül'de 3 aylık torunuyla birlikte kaybolan kızı Kader'in izini sürdü. Kader'in bebeğini bir kafeye bıraktığını tespit eden ekip, Kader'i haftalar sonra bulundu. Annesiyle kavuşan Kader stüdyoda yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:07
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        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi Kader'i buldu
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        Show TV’nin ilgiyle izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te ekranlara gelmeye devam ediyor. 5 Eylül’de Didem Arslan Yılmaz’a ulaşan anne Fatma Hanedar, 28 yaşındaki kızı Kader’in 3 aylık torunu Miranur ile ortadan kaybolduğunu söylemiş, gözyaşları içinde kızını aramıştı. Vazgeçme ekibi 6 Eylül akşamı Kader’in bebeğini bir kafeye bırakıp kaçtığını tespit etmiş; bebeğe ulaşıp anneannesine teslim etmişti. Ancak Kader hala ortalarda yoktu.

        Araştırmalar sonucu Kader haftalar sonra bulundu ve annesiyle kavuştu. Stüdyoda yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Kader, milyonları ağlattı. Günlerce sevgilisi Emre ile parklarda kaldığını söyleyen genç kadın, Emre’nin bebeğini görmesini engellediğini itiraf etti. Ancak Emre’yi sevdiğini ve onunla evlenmek istediği ifadelerini de kullandı.

        Kader Vazgeçme stüdyosunda, telefona bağlanan; halen resmi nikahlı kocası Murat’la yüzleşti. Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği kocasına 3 aylık bebeği Miranur’u bırakmayacağını söyledi. Murat, mahkeme tarafından bebeğin geçici velayetinin kendisine verildiğini ve kızını alacağını söyledi. Kader ise bebeğini babasına asla vermeyeceğini, “Bebeği alırsa babasının onu satacağı” iddiasında bulundu. Avukat Tunca Toker ise; ‘Kader’in kayıp olduğu için babasına verildiğini, hemen başvurması halinde 3 aylık bir bebeğin süt hakkı için annesine verileceği’ konusunda Kader’i bilgilendirdi.

        Miranur bebek kimde kalacak? Kader’in kararı ne olacak? Pazartesi günü Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelecek.

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        #Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
        #Son dakika haberler
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