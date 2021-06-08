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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Diğer çocuk kaydetti, mahalleli sokağa döküldü - Haberler
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Bağcılar'da iğrenç iddia ortalığı karıştırdı! Diğer çocuk kaydetti, mahalleli sokağa döküldü

İstanbul Bağcılar'da, iki çocuğu evine davet ederek taciz ettiği iddia edilen A.S., yaşanan olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından evden kaçtı. Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri A.S.'nin yaşadığı evin önünde bir araya gelerek tepki gösterdi. Mahallelinin tepkisi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerinden Kerim Şık, "Emniyetten ricamız, bizden önce bulsunlar. Mahallede görüp, selamlaşıyorduk. Ancak böyle bir şeyi konduramazdık. Bu olay yüzünden tüm dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi

SON DAKİKA: Diğer çocuk kaydetti, mahalleli sokağa döküldü - Haberler
Diğer çocuk kaydetti, mahalleli sokağa döküldü
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DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, iki çocuğu evine davet ederek taciz ettiği iddia edilen A.S. kayıplara karışırken, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Mahallelinin tepkisi, cep telefonu kamerasına yansıdı.


MAHALLE SAKİNLERİ AYAKLANDI!

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 1051. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; yaşları 13 ile 15 olan iki çocuk ile yaşadığı eve gelen A.S., çocuklardan birine taciz girişiminde bulundu. Evde bulunan diğer çocuk ise o anları cep telefonu ile kaydetti. Daha sonra kaydedilen görüntülerin yayılması üzerine A.S., evden hızla uzaklaştı. Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri ayaklanarak A.S'nin yaşadığı evin önünde toplandı. A.S.'yi evde bulamayan vatandaşlar, kaldığı eve zarar vererek yakmak istedi.

POLİS UYARI ATIŞI YAPMAK ZORUNDA KALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli mahalleliyi sakinleştirmek istedi. Mahallelinin sakinleşmemesi üzerine polis, uyarı ateşi açtı. Polis ekiplerinin uyarısının ardından mahalle sakinleri dağıldı. Öfkeli mahalle sakinlerinin A.S.'nin evine zarar verdiği anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan iki çocuğu taciz ettiği iddia edilen A.S.'nin eşinden boşandığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan A.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

'EMNİYETTEN RİCAMIZ BİZDEN ÖNCE BULSUNLAR'

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Kerim Şık, "Mahallemiz, birçok sıkıntıyı gördü ama böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamıştı. Hepimizin çoluk çocuğu var. 13 ile 15 yaşları arasında, iki erkek çocuğu arabasıyla gezdirip, bir şeyler ikram edip evine götürmüş. Daha sonra bize gelen videolardan sonra mahalle olarak ayaklandık. Emniyetten ricamız, bizden önce bulsunlar. Mahallede görüp, selamlaşıyorduk. Ancak böyle bir şeyi konduramazdık. Bu olay yüzünden tüm dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi.

'BÖYLE BİR NAMUSSUZLUK YAPACAĞINI BİLMİYORDUK'

Mahallede esnaflık yapan İsa Gücel, "Millet, evi yakacaktı. Polisler araya girdi. Hemen hemen 15 yıldır tanıyorduk, mahallenin çocuğuydu. Sürekli bizimle beraberdi. Mahallede herkes tanıyordu ama böyle bir namussuzluk yapacağını bilmiyorduk. Dün akşam burada kıyamet koptu. Onun yüzünden başkalarının canı yanacaktı. Çocuklarla beraber takılırdı" ifadelerini kullandı.

'VİDEODA HER ŞEY AÇIK VE NET GÖRÜNÜYOR'

A.S.'nin komşularından Ercan Demirkıran, "Mahalle bundan rahatsızdı. Eve giren çıkan belli değildi. Hep çocuklarla takılıyordu. Çocuklara sigara veriyordu. Eve kadın girip çıktığını da görüyorduk. 4-5 ay önce emniyete şikayet ettim. Polisler gelip baktı, bir şey bulamadılar galiba. Çocuğu taciz etmiş. Videoda her şey açık ve net görünüyor. Eşinden boşanmış, çok mütevazı bir ailesi varmış. 3 tane çocuğu olduğunu öğrendik. Yan komşumdu. Dışarıda görsen, gayet beyefendi bir hali vardı. Polisler evi boşalttı. Eşyalarını aldılar. Belediye ekipleri bugün evi temizleyecekmiş. Kalan eşyaları da çöpe atacaklar. O şahsın yakalanmasını ve gerekenin yapılmasının istiyoruz" diye konuştu.

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