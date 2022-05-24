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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Diş hekiminin katil zanlısı cinayeti anlattı
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Güvenlik kameralarını adım adım inceleyen polis, diş hekiminin katil zanlısını yakaladı

İstanbul Kadıköy’de öldürülen diş hekimi Şeyma Biran’ın, muayenehaneye ilk kez gelen bir hasta tarafından öldürüldüğü belirtildi. Katil zanlısının kimliği, birçok kamera kaydı incelenerek tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlı ifadesinde ise cinayeti, "Diş tedavisiyle ilgili fikir almak için içeriye girdim. İçeride tekti. Dişlerime baktı, 11 bin lira tedavi masrafı çıkardı. Konuşunca bir an kendimi kaybettim. Meyve bıçağını aldığımı hatırlıyorum. Kendime gelince kanlar içinde kaldığını gördüm" şeklinde anlattı

Son dakika haberler: Diş hekiminin katil zanlısı cinayeti anlattı
Diş hekiminin katil zanlısı cinayeti anlattı!
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64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran, ilçedeki muayenehanesinde 3 gün önce bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

ŞÜPHELİ KAMERADAN BELİRLENDİ

İncelenen görüntülerde bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16.36'da binadan çıktıktan sonra koşarak hızla uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin kliniğe giren son kişi olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine adım adım gittiği yön araştırılan şüphelinin Rasimpaşa Mahallesi Macit Erbudak Sokak'taki bir eve girdiği tespit edildi.

Kısa bir süre sonra da kimliği belirlendi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheli Ziya E.'yi yakaladı.

‘KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE KAÇTIM’

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde “Dişlerimle ilgili sorunlarım var. Fizik tedavi de görüyorum. Yürürken, kapıda diş kliniği yazdığını gördüm. Diş tedavisiyle ilgili fikir almak için içeriye girdim. İçeride tekti. Dişlerime baktı, 11 bin lira tedavi masrafı çıkardı. Konuşunca bir an kendimi kaybettim. Meyve bıçağını aldığımı hatırlıyorum. Kendime gelince kanlar içinde kaldığını gördüm. Kendime geldiğimde korktum. Daha sonra da kaçtım” dediği öğrenildi.

KAÇMA ANI KAMERALARDA

Şüphelinin diş kliniğinden çıkarak kaçtığı anlar da kameralara yansıdı. Garip tavırlar sergilediği belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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