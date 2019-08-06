Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Rabia Naz Vatan (11),12 Nisan 2018'de, Giresun'un Eynesil İlçesi'ne bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde, sırt üstü yatar vaziyette bulundu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Rabia'nın, evlerinin terasından atlayıp düşerek hayatını kaybettiği iddialarına rağmen baba Şaban Vatan, kızının bir trafik kazasına kurban gittiğini ispat etmek için mücadele etmeye başladı.

1.5 yıldır amansız bir mücadele veren baba Şaban Vatan dün sosyal medya hesabından çok önemli bir paylaşımda bulundu.

— şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) August 5, 2019

"ABLASININ RABİA NAZ'I"

Vatan yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Ablasının Rabia Nazı. "Anne, baba, ben kardeş istiyorum. Kız kardeş istiyorum" demişti olaydan 3 akşam önce. "Adını Rabia Naz koyacağız" demişti. Annesi "Kızım nasıl olacak? Sen Naz, bebek Naz..." "Olsun ben büyük Naz o küçük Naz olur" demişti. Rabbim, dualarını kabul etti. Doğduğu gün doğacak. 16 Ekim..."

"16 EKİM'DE RABİA NAZ'IMIZ OLACAK"

Habertürk'e konuşan baba Vatan süreci şöyle anlattı: "21 Mart'ta, benim akıl yargılamamın sürdüğü dönemde eşim ikiz bebeklerimize hamileydi ve bebeklerden biri düştü. Bu süreç devam etti. Sürekli kontrole gittik ve son doktor kontrolünde doktor, kız olacak bebeğimizin ekimin ikinci haftasında doğacağını söyledi. Ben, '16 Ekim olur mu' dedim. Doktor da 'Elbette olur' dedi. Allah nasip ederse 16 Ekim'de bizim Rabia Naz isminde bir kızımız olacak:"

"BEN ONU ÖYLE BÜYÜTMEK İSTİYORUM"

Vatan sözlerini şöyle sürdürdü: "O olaydan 3 gün önce mutfağın kapısında benim kolumu tutup, kız kardeşinin olmasını istediğini söyledi. Annesi 'aynı isim olmaz' dediğinde de 'ben onu öyle büyütmek istiyorum' cevabını vermişti."

Kızının ölümüyle ilgili soruşturmanın Meclis'e geldiğini de hatırlatan Vatan, "Meclis açıldıktan sonra Rabia'nın ölümüyle ilgili inceleme başlatılacağı söyleniyor" diye konuştu.