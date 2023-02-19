Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, deprem bölgesinde

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, depremin vurduğu Hatay'a geldi. Öz, burada yaptığı açıklamada, "Bu kabusta bile her yerde umut görüyorum" ifadelerini kullandı

ABONE OL
AA
  • Son dakika: Dr. Mehmet Öz, deprem bölgesinde

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği 11 ilden biri olan Hatay'da bulunan Dr. Öz ile kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Halit Yerebakan, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Dr. Öz, Hatay'da depremde yıkılan binaların bulunduğu sokakta yürürken bunların "kabus" olduğunu umduğunu söyledi. Öz, "Şahit olduğum bu kabusta binaların içine baktığınızda, bu aileler evlerinden çıkamamış." diye konuştu.
  • Son dakika: Dr. Mehmet Öz, deprem bölgesinde

    İnsanların, yıllarca yaşadıkları binaların altına gömülü bedenlerinin olduğunu ifade eden Öz, Türk insanının dayanışmasının halihazırda bir "güvence" oluşturduğunu, bunun iyi bir haber olduğunu belirtti. Öz, "Bu kabusta bile her yerde umut görüyorum." ifadesini kullandı.

    Hatay'da dün hastanede ziyaret ettikleri depremzede Samir Muhammed Accar'ın, depremin 296. saatinde enkazdan çıkarılmasını anımsatan Öz, bu kişinin hayatta kalacağına inandığını vurguladı.
  • Son dakika: Dr. Mehmet Öz, deprem bölgesinde

    Öz, "Zarar görenlerin çoğu, sağlık görevlileri. Bu insanlar topluma ilk yardımı sağlayanlar ve şimdi yoklar. Bu durum insanların,  normal şartlarda beklenenin ötesinde işler yapmaları ihtiyacına yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye'nin insani yardımlara kapsamlı katılımının, birçok kişinin takdirini kazandığına işaret eden Öz ancak bu felaketin mültecilere ve afet bölgelerine sağlanan desteği büyük oranda etkileyeceğini dile getirdi.
  • Son dakika: Dr. Mehmet Öz, deprem bölgesinde

    Öz, halihazırda 50 bine yaklaşan ve enkazın kaldırılmasının ardından zamanla daha da artacak ölümlerle ilgili gerekenin yapılabilmesi için tüm insanlığın harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi.

    Deprem bölgesinin oldukça büyük olduğuna işaret eden Öz, binaların yüzde 70 ila 80'inin yıkıldığını ve ayakta kalanların da muhtemelen yaşanılacak durumda olmadığını ifade etti.
  • Son dakika: Dr. Mehmet Öz, deprem bölgesinde

    Öz, hastanelerdeki doktor ve hemşirelerin de zorda olduğunu ki bu insanların asıl yardım edecek kişiler olduğunu belirterek sağlık personeline gıda ve barınak sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

    Diğer yandan, felaketin ilk gününden itibaren sosyal medya hesaplarında yaptığı yardım çağrısına karşılık bulduğuna işaret eden Öz, Amerikalıların "cömert" olduğunu kaydetti.

    Türkiye'de yapılması gerekenlerin, herkesin odaklandığı akut insani krizle sınırlı olmadığını vurgulayan Mehmet Öz, yeniden inşa için 3-4 yıl çalışılması gerektiğini söyledi.
  • Son dakika: Dr. Mehmet Öz, deprem bölgesinde

    Sokaklardan enkazın kaldırılması ve güvenli bir temel üzerine sağlam binalar inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Öz, "Bunu yapacağımıza eminim." dedi.

    Öz, deprem bölgesine ziyaretinin amacına ilişkin, "Çoğu iş uzaktan yapılabilir ancak oraya gidip kendi gözlerinizle görmelisiniz." diye konuştu.
  • Son dakika: Dr. Mehmet Öz, deprem bölgesinde

    Burada depremin geniş etkisine dair gördüklerini tahmin bile edemeyeceğini ifade eden Dr. Öz, bir kere kendi gözünüzle görünce asla unutulamayacağını, gördüklerinin kendisini Türk halkı için destek, para ve kaynak toplamak için "daha iyi bir sözcü" yaptığını söyledi.

    Doktor Öz, özellikle birkaç hafta daha hastanelerde ilk müdahalede bulunanlara morallerini artıracak konuşmalar yapmanın önemine dikkati çekti.
  • Son dakika: Dr. Mehmet Öz, deprem bölgesinde

    "ACCAR'IN KURTARILMASI OLAĞANÜSTÜ BİR MUCİZE" 

    Yeditepe Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da yıkılan binaların bulunduğu sokaklarda yürürken felaketin ilk 24 saatinde neler yaşanmış olabileceğini tahayyül etmeye çalıştığını belirtti. Yerebakan, depremin 296. saatinde Accar'ın enkazdan çıkarılmasını "olağanüstü bir mucize" olarak niteledi. Accar'ın anlattıklarından alınacak büyük dersler olduğunu vurgulayan Yerebakan, bunlardan, gelecek nesillere aktarılacak birçok tavsiye olduğunu söyledi. 

 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.