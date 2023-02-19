Öz, halihazırda 50 bine yaklaşan ve enkazın kaldırılmasının ardından zamanla daha da artacak ölümlerle ilgili gerekenin yapılabilmesi için tüm insanlığın harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Deprem bölgesinin oldukça büyük olduğuna işaret eden Öz, binaların yüzde 70 ila 80'inin yıkıldığını ve ayakta kalanların da muhtemelen yaşanılacak durumda olmadığını ifade etti.