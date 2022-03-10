Dünyanın gözü Antalya'da! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 15. gününde devam ederken, gözler bugün Antalya'da gerçekleşecek Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın görüşmesinde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kubela bugün Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelecek. Bu buluşma krizin başladığı günden bu yana yapılacak en üst düzey temas olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya'da üçlü formatta görüşeceklerini açıklamıştı.

Çavuşoğlu "Her iki bakan, Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü bir formatta ve 10 Mart Perşembe günü inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU, ÜÇLÜ ZİRVE ÖNCESİ UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Kritik zirvenin hemen öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çavuşoğlu, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022

"GÖRÜŞME ÇAVUŞOĞLU SAYESİNDE GERÇEKLEŞECEK"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba dün Rusya ile birlikte katılacağı zirveye ilişkin "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ise, "Ukrayna'daki hedeflerimizin müzakere yoluyla gerçekleşmesi daha iyi olur." denildi. Ayrıca Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, dün akşam Antalya'ya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya-Ukrayna diplomasisi yoğun bir şekilde devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Krizin ortasında yapılacak bu görüşmede verilecek mesajlar da iki ülke için önem arz edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus işgalinin başladığı günden bu yana; NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen, Hollanda Başbakanı Rutte, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson, Litvanya Başbakanı Simonytea, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kanada Başbakanı Trudeau, Rusya Devlet Başkanı Putin, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'nun da yer aldığı devlet ve hükümet başkanları ile defalarca görüştü.

Diğer yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Pazar günü Türkiye'ye gelecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik bir ziyarette bulunacak.