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Petrol ve altında sert düşüş yaşanırken, yatırımcılar Antalya'daki Rusya-Ukrayna zirvesine kilitlendi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ekonomik yansımaları tüm dünyada etkisini gösterirken, ABD borsası Dow Jones 750 puan, yani yüzde 2.3 oranında yükseldi. Petrol fiyatı ise 130 dolarlık zirveden 110 doların altına geriledi, altının onsu da 2 bin doların altına düştü. Rusya ve Ukrayna arasında Antalya'da gerçekleştirilecek zirvenin düşüşte en kritik etken olduğu belirtilirken, yatırımcıların gözü yarınki görüşmelere çevrildi...

Yatırımcıların gözü bu zirvede
Yatırımcıların gözü bu zirvede
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ABD borsalarında hisse senetleri, yatırımcıların rağbeti ve petrol fiyatları son zamanlardaki en keskin düşüşünün ardından yükselişe geçti. Petrol arzının artacağı haberleri, petroldeki sert düşüşü tetikledi. Altın fiyatı da 2 bin doların aşağısını gördü.

OPEC + GRUBUNUN ÇAĞRI YAPACAK OLMASI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının düşüşte etkili olduğu belirtildi.

Dow Jones, dalgalı bir işlem seansında endeksin 184 puan düşüşle sona ermesinin ardından 750 puan, yani yüzde 2.3 yükseldi. S&P 500 yüzde 2.8, Nasdaq ise yüzde 3.5 yükseldi.

YATIRIMCI ANTALYA ZİRVESİ İÇİN NEFESİNİ TUTTU

ABD Başkanı Biden'ın ve İngiltere'nin Rusya'dan petrol ithaline yasak getirmesi sonrası dalgalanan piyasalarda Rusya ve Ukrayna'nın geçici bir ateşkes konusunda anlaşması, ayrıca 4. müzakere turlarında bir anlaşma olasılığının belirmesi; petrol ve altın fiyatlarının düşmesinin nedeni olarak gösterildi. Piyasaları etkileyen en kritik konulardan biri ise Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın Antalya'daki görüşmesi.

Yatırımcılar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile Antalya'da yarın planlanan görüşmesini yakından izleyecek.

Rusya’ya petrol ambargo sonrası ABD'nin Venezuela ile ilişkileri normalleştirme adımı ve İran’la süren nükleer müzakerelerin olumlu sonuçlanarak İran petrol rezervlerinin de devreye sokulabileceği ihtimalinin güçlenmesi petroldeki düşüşte etkili olan bir başka neden.

Ancak fiyatları hızlı düşüren asıl etkenin iki ülke arasındaki görüşmelere dönük olumlu bir atmosferin doğması olduğu belirtiliyor.

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