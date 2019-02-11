Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen servis minibüsü, D-100 kara yolu Kaynaşlı ilçesi Doğanlı mevkisinde önünde seyreden otomobile çarptı. AA'nın haberine göre; minibüs, daha sonra bir lokantaya girerek durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.