İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üst yönetimini kamuoyuna tanıttı.
İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün 40'ın gündeyiz. Böyle büyük bir organizasyonda yaptığımız hazırlıklar üst seviyede. 85 bin çalışanımıza şunu söylüyorum; emeğiyle bizimle çalışan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Çalışmıyorsa, emek vermeden maaş alıyorsa bizim duruşumuz ona karşıdır" dedi.
"Benim yol arkadaşım kibirden uzak duracak" diyen İmamoğlu, "Bu şehrin 16 milyon insanına hizmet ettiğinin farkında olacak" diye konuştu. İmamoğlu, "Hiç kimsenin işi bekletilmemeli. Vatandaşların bir sorunu varsa süreci izah etmeli. Biz bir takımız. Benim yol arkadaşlarım dayanışma ruhuyla hareket etmelidir" dedi. "Finans reformlarına ihtiyacımız var" diyen Ekrem İmamoğlu, "Bir kısım kalıcı, önemli, Türkiye'ye ders olan bir takım hamlelerle yola devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
"Dünyanın en fazla ziyaret edilen şehri" hedefi koyan İmamoğlu, "İstanbul'u dünya kenti yapacağız. Sizler bu hedefe ulaşmamızda yardımcı olacaksınız" dedi.
İBB ÜST YÖNETİMİ
Genel Sekreter - Yavuz Erkut
Genel Sekreter Yardımcısı - Şengül Altun Kasnak
Genel Sekreter Yardımcısı - Yeşim Meltem Çiftçi
Genel Sekreter Yardımcısı - İbrahim Orhan Demir
Genel Sekreter Yardımcısı - Mehmet Çakılcıoğlu
Genel Sekreter Yardımcısı - Murat Kalkanlı
Genel Sekreter Yardımcısı - Murat Yazıcı
Genel Sekreter Yardımcısı - Turgut Tuncay Önbilgin
Başkan Danışmanı - Murat Ongun
Başkan Danışmanı - Ertan Yıldız
Başkan Danışmanı - Yiğit Oğuz Duman
İETT Genel Müdürü - Ahmet Barış
BELBİM - Yücel Karadeniz
BELTUR - Ömer Güçlü Şenerer
BİMTAŞ - Nazım Akkoyun
Boğaziçi Yönetim - Ethem Pişkin
Enerji AŞ - Asaf Değirmenci
Halk-Ekmek - Salih Bekaroğlu
Güvensu-Hamidiye - Sertaş Nişli
İSPARK - Bahattin Yetkin
İSFALT - Burak Sain
İspark - Murat Çakır
İSTAŞ - Mustafa Canlı
İsgüven - Ahmet Canbuğday
İSTON - Ziya Gökmen Tokay
İstemkon - Nihat Narin
KİPTAŞ - Ali Kurt
Kültür AŞ - Serdal Taşkın
Medya AŞ - İpek Elif Atayman
Spor AŞ - İzzet Renay Onur
Şehir Hatları - Sinem Eletaş
UGETAN - İbrahim Edin
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