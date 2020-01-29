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Son dakika! Elazığ'da okul tatili uzatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, okulların 10 Şubat'ta, üniversitenin de 17 Şubat'ta açılacağını bildirdi

son dakika
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depreminden sonra gelinen durum hakkında bilgi verdi. 

Bakan Soylu şunları söyledi:

"Elazığ'da sadece valiliğimizin tespiti çerçevesinde yıkacağımız 10 okul var. Bunların hemen yıkım işlerine başlanacak. Elazığ kökenli iş insanlarımızı aradık. 

Buraya gelen tüm yardım ve bağışlar itinayla, hakkaniyet ölçüsüyle dağıtılmaktadır. Geçmiş alışkanlıklardan kalma 'Ne olacak' sorusu bizi incitir ve üzer. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Özellikle AFAD ve Kızılay'a bu konuda bağışlar geldi. Kızılay'a şu ana kadar 27,5 milyon lira, AFAD'a 72 milyon lira toplam. Buraya TIR'larla yardım malzemeleri geliyor. Isıtıcı, gıda kolisi ve battaniye dışında vatandaşlarımızdan bir talebimizin olmadığını ifade etmek istiyorum. AFAD ile birlikte İstanbul'dan 10 bin ısıtıcıyı bugün öğleden sonra getireceğiz. 

Köyler her gün ziyaret ediliyor. 30 bin sıcak aş çıkarılıyor, 60 bin kumanya dağıtılıyor. Geçici barınma merkezleri konusunda tespitlerimizi yaptık. Çalışmalar başladı. Vatandaşlarımızın barınma konusunda 15-20 gün içinde hasarlı binalar ve çadırlarda kalmasını bitireceğiz.

Şu ana kadar 500 bin lira yardım yapıldı. Şu ana kadar 26 bin 850 adet erzak paketi sevk edildi. 21 bin 150 kişiye giyim yardımı,  850 bin lira nakdi yardım yapıldı. 20 bin ton Elazığ'da, 10 bin ton da Malatya'da kömürün dağıtımına başlandı. Cumhurbaşkanımızın davetiyle 44 milyon lira yardım geldi. 2-3 TIR oyuncak geldi, çocuklara dağıtacağız. Belediyemiz 26 noktada aşevi kurdu."

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"UMKE ve 112 ekiplerimiz yaralıların kurtarılmasına odaklanmıştı. Şimdi halk sağlığını koruma, hastanelerdeki yaralıların tedavisinin tamamlanması. Toplam başvuran kişi sayısı bin 607 olmuştu, şu an 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı takip ediyoruz. Toplu yerleşim bölgelerinde ve çadır bölgelerinde sahra hastaneleri ünitelerini oluşturuyoruz. Bütün ilçelerimizde mobil sağlık hizmetine başladık. Ayrıca evde sağlık hizmetini de sürdürüyoruz. Sahra ünitelerimizde psikolojik travmalarla karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız için psikososyal destek için uzmanlarımızı görevlendirdik. Bütün il çapında riskli gebelerin muayenesi yapıldı.

Salgın ve enfeksiyonun önüne geçmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Şebeke suyu numuneleri incelendi, sonuçlar normal geldi. İhtiyaç halinde sevk edilmek üzere su stokları oluşturuldu. Karbon monoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha belirtiyorum."

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