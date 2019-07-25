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HaberlerGündemSon dakika... Eline aldığı silah patladı, erkek arkadaşını vurdu! - Haberler

Son dakika... Eline aldığı silah patladı, erkek arkadaşını vurdu!

İHA

İstanbul Maltepe’de Uzman Onbaşı Cengiz Ş., kız arkadaşı S.G.Ö. ve beraberindeki iki kişi ile bir evde alkol aldıkları sırada, S.G.Ö.’nün eline aldığı silahın ateş almasıyla Cengiz Ş. göğsünden vuruldu. Kendi beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanan uzman onbaşı hastaneye kaldırılırken, erkek arkadaşını yaralayan S.G.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

silah patladı arkadaşını vurdu

İstanbul Maltepe'deki Zümrütevler Mahallesi'nde geçtiğimiz dün gece saat 03.05 sıralarında feci bir olay meydana geldi. Gaziantep’te Uzman Onbaşı olarak görev yapan Cengiz Ş. (21) kız arkadaşı S.G.Ö. (22),teyzesinin oğlu Özer Onur B. (23) ve E.G. (17) birlikte Özer Onur B.’nin evinde oturuyorlardı.

KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

İHA'daki habere göre evde alkol aldıkları sırada, S.G.Ö., Cengiz Ş.’nin masa üzerinde duran beylik tabancasını eline aldı. O sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun, Cengiz Ş.’nin göğsüne isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Ağır yaralanan Cengiz Ş. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralı uzman onbaşının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen S.G.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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