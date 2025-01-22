Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciası yüreğimizi dağladı. Yangın söndürüldükten sonra 12 katlı binanın içerisinden çekiken görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan AFAD ekipleri tarafından otelin tüm katlarında yeniden tarama çalışması yapılacak
Giriş: 22.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:29
1
Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki yangın dehşetinde hayatını kaybeden 76 kişiye ağlıyor.
2
Yangında 12 katlı bina enkaza dönerken, içeriden kaydedilen görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12