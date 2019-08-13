\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, i\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda,\u00a0 Erzincan \u0131n Kemah il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nca operasyon d\u00fczenlendi. Erzincan-Kemah il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen operasyonda 3 ter\u00f6rist silahlar\u0131yla birlikte etkisiz hale getirildi. B\u00f6lgede operasyonlar s\u00fcr\u00fcyor.