Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan ve istinaf başvurusunda beraat ve tahliyesine karar verilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı

son dakika İyidil gözaltına alındı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, İyidil'in FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada çarptırıldığı "ağırlaştırılmış müebbet hapse" ilişkin hükmü kaldırıp beraat ve tahliyesine hükmetmişti.

İyidil'in tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunulmuş ve savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi tarafından isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

ÇANKAYA'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri İyidil'i Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen İyidil, TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İyidil'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Metin İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmış, istinaf başvurusunda dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü kaldırıp beraat ve tahliye kararı vermişti.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu
GÜNDEMHakkari'den acı haber
Son dakika: İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın! 1 ölü
GÜNDEMİşçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü
Çocuğa tır kullandırmıştı, ceza aldı
GÜNDEMÇocuğa tır kullandırmıştı, ceza aldı
Karabük'te 8 kişi karda mahsur kaldı
GÜNDEMKarabük'te 8 kişi karda mahsur kaldı
Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
GÜNDEMOrdu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan duyurdu: Takipçisi olacağım
GÜNDEMSağlık Bakanı Koca: Takipçisi olacağım
Çelik rafların altında kalan bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
GÜNDEMÇelik raf ölüm getirdi!
Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti
GÜNDEMÇok acı! Küçük kız alevlerin arasında kaldı
Serrac ve Selame, Berlin süreci ile ateşkesi görüştü
GÜNDEMSerrac ve Selame, Berlin süreci ile ateşkesi görüştü
Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü
GÜNDEMGasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X