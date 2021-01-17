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İzmir'de şehir eşkıyası dehşet saçtı! Haraç vermeyince bıçakladı

İzmir'in Bornova ilçesinde şehir eşkıyaları esnafın kâbusu oldu. Canından bezen esnaflardan restoran sahibi Erol Güvenç kendisinden haraç istediğini, vermeyi kabul etmeyince de bacağından bıçakladığını iddia ettiği Serdar S.'den şikâyetçi oldu. Bıçaklandığı an güvenlik kamerasınca kaydedilen Güvenç, "Sıklıkla rahatsız ediliyoruz. Yemek yiyip, para vermiyorlar. Haraç istiyorlar. Yemek ya da para vermediğimiz zaman bize saldırıyorlar. Biz bunlardan bir türlü kurtulamadık. Bizim servis motosikletleriyle kendisini bir yere bıraktırmak istedi. Paket servisler olduğunu söyleyerek, müsaade etmedim. O da 'O zaman bana para vereceksin' dedi. Kabul etmedim, bacağıma bıçak sapladı. Sonra bizim şarküteri bölümümüze gidip oğluma saldırdı. Allah'tan oğlum geri çekiliyor. Bu kişilerden nasıl kurtulacağımızı bilmiyoruz" dedi

SON DAKİKA! İzmir'de şehir eşkıyası dehşet saçtı - Haberler
Eşkıyanın haraç dehşeti kamerada
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DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde restoranı bulunan Erol Güvenç (51),kendisinden haraç isteyen Serdar S. tarafından bıçaklandı. Daha sonra Erol Güvenç'in oğluna saldıran şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeşilova Semtinde restoran işleten evli ve 2 çocuk babası Erol Güvenç, Serdar S. isimli kişinin yıllardır kendisinden para istediğini, vermediği zaman da beraberine aldığı kişiler ile iş yerine gelip, çalışanlarına saldırdığını öne sürdü. Serdar S. hakkında polise şikayetçi olan Güvenç, "Pandemiden önce geldiklerinde, içerideki müşteriler rahatız olmasın diye mecburen para verip başımızdan savdık; Allah'larından bulsunlar dedik. Ama artık baktık ki bunlar para verdikçe daha fazla gelmeye başladı. Haplanmak için para istiyorlar. Sıklıkla rahatsız ediliyoruz. Yemek yiyip, para vermiyorlar. Haraç istiyorlar. Yemek ya da para vermediğimiz zaman bize saldırıyorlar. Biz bunlardan bir türlü kurtulamadık" dedi.

'ARTIK DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI'

Defalarca tehdit edildiklerini söyleyen Güvenç, "Belki 10-15 seferdir aynı şeyi yaşıyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Zaten pandemi döneminde işlerimiz zayıfladı. Pandemiden önce burada 40 kişi çalışıyordu. Bu kadar kişinin ekmek yediği yeri, bunlar yüzünden kapatalım mı? Bunlar bir telefonla 15-20 kişi toplanıp, gelen kişiler. Artık bıçak kemiğe dayandı. 'Eğer şikâyetçi olursan ailene şöyle yaparız, sana böyle yaparız' diyerek, gözümüzü korkuttular. Gelip masalarımızı dağıtıp, çalışanlarıma saldırdılar" şeklinde konuştu.

'NASIL KURTULACAĞIMIZI BİLMİYORUZ'

Son olarak geçen salı günü iş yerine gelen Serdar S.'nin aralarında çıkan tartışmada bacağına bıçak sapladığını iddia eden Erol Güvenç, "Kendisi madde bağımlısı. Bütün esnafın şikâyetçi olduğu biri. Geldi, bizim servis motosikletleriyle kendisini bir yere bıraktırmak istedi. Paket servisler olduğunu söyleyerek müsaade etmedim. O da 'O zaman bana para vereceksin' dedi. Ben de kabul etmedim. Sonrasında bacağıma bıçak sapladı. Ben ilk anda bıçaklandığımı anlamadım. Aradan 5-10 dakika geçince bacağımdaki sıcaklıktan anladım. Sonra bizim şarküteri bölümümüze gidip oğluma saldırdı. Allah'tan oğlum geri çekiliyor. Elinde kocaman bıçakla oğluma saldırıyor. Bu kişilerden nasıl kurtulacağımızı bilmiyoruz" dedi.

BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

Öte yandan Güvenç'in bacağından bıçaklandığı an, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Erol Güvenç ile Serdar S.'nin bir süre konuştuğu, ardından Serdar S.'nin elindeki bıçağı Güvenç'in bacağına saplaması, yan taraftaki Güvenç'e ait şarküteriye girip, Eray Güvenç'e saldırması görülüyor.

Polis ekipleri, Serdar S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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