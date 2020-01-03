'Leyla ile Mecnun'u izledi

AA

Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapan Cemal Kaya, işleminin ardından tankeri park ederek muhasebe işlemi için araçtan indi. Freni boşalarak geri geri gelen tanker, yaklaşık 2.5 metre yükseklikte duvar üzerinde asılı kaldı. Olayı gören çalışanlar durumu polise bildirdi.

PATLAMAYA KARŞI ÖNLEM ALINDI

AA'da yer alan habere göre itfaiye ekipleri olası bir patlamaya karşı önlem alırken, içerisinde LPG olduğu öğrenilen tanker çekici yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı.