Malatya'nın Kozluca mahallesine bağlı Büyük Mahalle köyü depremde neredeyse yok oldu. 130 evden yalnızca 10 tanesinin sağlam kaldığı köyde yaşayan Mevlüt Çetin, "Yıkılmadıysa da evlerin bir tarafı çöktü, bir tarafı duruyor. 10 tanesi yeni yapılan tek katlı olduğu için sağlam ama çatlaklar var. Köy bitti. Bu köy bitti" dedi.

DHA'nın haberine göre hava sıcaklığının eksi 20 derecelere ulaştığı, karlı dağların ortasında kalan Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nin Büyük Mahalle köyü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin ardından neredeyse yok oldu.