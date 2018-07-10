Japonya ekibi Sagan Tosu, Atletico Madrid'den ayrılan İspanyol golcü futbolcu Fernando Torres'i renklerine bağladı.

Sagan Tosu Kulübü, Atletico Madrid'deki kontratı sona eren 34 yaşındaki Fernando Torres ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Torres'in yeni kulübünde 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de 2002-2007 yıllarında forma giymesinin ardından İngiltere temsilcisi Liverpool'a transfer olan Torres, Chelsea (2011-2014) ve Milan (2014) maceralarından sonra 2015'te İspanya kulübüne dönmüştü.

Torres, Atletico Madrid formasıyla geçen sezon 45 karşılaşmada 10 gol attı.

Öte yandan Torres, Barcelona'dan ayrılarak Vissel Kobe ile anlaşan Andres Iniesta'dan sonra İspanya'dan Japonya'ya giden diğer bir isim oldu.