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HaberlerGündemSon dakika... FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 14 gözaltı! - Haberler

Son dakika... FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 14 gözaltı

DHA

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte aktif olarak görevini sürdürdüğü belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde çok sayıda sahte kimlik, yüklü miktarda nakit para ve örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonları ve tabletler ele geçirildi

FETÖ operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin haberleşme ağı olan 'ByLock'u kullananan, çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve örgüt içerisinde hâlâ aktif görevde oldukları belirlenen kişilerin kullandıkları 19 hücre evini tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve yakalama kararı ile söz konusu adreslere TEM Şube, eş zamanlı operasyon düzenledi.

BALKONDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

DHA'da yer alan habere göre operasyon sırasında polis ekiplerini gören bazı şüpheliler, evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, 14 şüpheli gözaltına alındı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonları ve tabletler ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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