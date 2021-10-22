FETÖ sanığının tahliyesine itiraz! 0:00 / 0:00

DHA

MİT operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay hakkında, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte silah sağlamak' suçlarından tutuklu yargılandığı duruşmada önceki gün tahliye kararı çıktı.

"KONUTU TERK ETMEME" ŞARTIYLA ADLİ KONTROL

DHA'da yer alan habere göre mahkeme heyeti, sanık Sevilay'ın 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliyesine karara vererek, duruşmayı erteledi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Savcının mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde; Gürbüz Sevilay'ın, FETÖ'nün 'Özbekistan ve Kırgızistan yapılanması'nda yer aldığı hatırlatılarak, "Sanığın yakalanma şekli ve yeri, suçun mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin devam etmesi nedenleriyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerekirken tahliye verilmiş olması usul ve esas yönünde kanuna aykırıdır" denildi.