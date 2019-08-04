Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Ardışık arama sistemiyle haberleşen 41 polisin adreslerine, eş zamanlı baskınlar yapıldı.
ADANA EMNİYETİ'NE GETİRİLDİLER
DHA'daki habere göre Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da gözaltına alınan 41 kişi, sorgulanmak üzere bugün Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma sürdürülüyor.
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