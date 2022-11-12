FETÖ şüphelisi Uğur Demirok MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: FETÖ şüphelisi Uğur Demirok MİT tarafından Türkiye'ye getirildi! - Güncel Haberler
ABONE OL

FETÖ şüphelisi Uğur Demirok MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Son dakika haberi: FETÖ şüphelisi Uğur Demirok MİT tarafından Türkiye'ye getirildi! - Güncel Haberler
FETÖ şüphelisi Uğur Demirok MİT tarafından Türkiye'ye getirildi
0:00 / 0:00
AA

Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.

Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA | Esenyurt'ta isyan ettiren kaza; Aleyna yoğun bakımda, sürücü serbest
GÜNDEM Aleyna yoğun bakımda, sürücü serbest!
Konya'da sokakta birkaç gün önce doğmuş bebek bulundu!
GÜNDEM Birkaç gün önce doğmuş! Sokağa bıraktılar!
16 yaşındaki Berfin Ep'i öldüren sanık: Şoka girip kendimi öldürmek istedim
GÜNDEM "Şoka girip kendimi öldürmek istedim"
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik F-35 ve F-16 mesajları!
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik F-35 ve F-16 ...
Tuz Gölü'nde kirlilik de başladı
GÜNDEM Tuz Gölü'nde kirlilik de başladı
Son dakika: O anlar kamerada! Trafikteki kavgada dövüp kaçırmaya çalıştı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM O anlar kamerada! Trafikteki kavgada dövüp kaçırmaya ...
PTT personel alımı başvurusu başladı mı ve ne zaman yapılacak? PTT personel alımı şartları neler ve kaç kişi alınacak?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
Okullara gönderilen bütçe 6.2 milyar liraya ulaştı
GÜNDEM Okullara gönderilen bütçe 6.2 milyar liraya ulaştı
Son dakika: Diyarbakır'da fabrikada patlama! 1'i ağır 4 işçi yaralandı
GÜNDEM Fabrikada patlama! 1'i ağır 4 işçi yaralandı
AFAD verilerine göre Türkiye'de 10 ayda 17 bin deprem meydana geldi
GÜNDEM 10 ayda 17 bin deprem oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.