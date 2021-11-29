Fırtına kâbusu! Kopan çatı vatandaşların üzerine uçtu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu UÇUYORUZ... Son dakika: Fırtına kâbusu! Kopan çatı vatandaşların üzerine uçtu
ABONE OL

Son dakika haberler... Fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan simitçi ağır yaralandı!

Son dakika... Türkiye şiddetli lodosun etkisi altında. Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan, Suriye uyruklu simitçi Mahmud Beradei (56) ağır yaralandı. Simitçi hastaneye kaldırılırken, çevredekiler etrafa saçılan simitleri toplayarak, arabaya koydu. İstanbul Esenyurt'ta da bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçaların altında kalan vatandaşlar yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatının altında kalan bir kişi ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

UÇUYORUZ... Son dakika: Fırtına kâbusu! Kopan çatı vatandaşların üzerine uçtu
Fırtına kâbusu! Kopan çatı vatandaşların üzerine uçtu
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye şiddetli lodosun etkisi altında. Birçok kentte rüzgarın etkisi ile çatılar uçtu, direkler devrildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde de feci bir olay meydana geldi.

Simitçi Mahmud Beradei, simit arabasıyla cadde üzerinde yürürken, fırtına nedeniyle, tentesi uçan araba devrildi. Simitler yola saçılırken, devrilen aracın altında kalan simitçi, başından ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, yerde kanlar içinde yatan simitçinin yardımına koştu.

Mahmud Beradei 'yi devrilen simit arabasının altından çıkaran vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı simitçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerindeki vatandaşlar etrafa saçılan simitleri toplayıp, simit arabasının içine koydu.

İSTANBUL'DA ÇATILAR UÇTU

İstanbul Esenyurt'ta da bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçalarının altında kalan vatandaşlar yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatının altında kalan bir kişi ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre de, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

ÇAMLICA TEPESİ'NDE BULUNAN TÜRK BAYRAĞI KOPTU

Öğle saatlerinden sonra hızını daha da artıran rüzgarın etkisiyle Pendik Amatör Balıkçılar Derneği ve Maltepe Park iskelesinde bağlı teknelerden bazıları zarar gördü. Bağcılar'da inşaatta kullanılan vincin rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladığı görülürken, bazı sitelerin bahçelerindeki spor aletleri rüzgardan zarar görmemeleri için bağlanarak sabitlendi.

Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Çatalca ve Sultangazi'de rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü, çatılardan kopan parçalar aşağı düştü.

D-100 karayolu Yenisahra mevkisinde üst geçitten yola sarkan branda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri brandayı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü. Çamlıca Tepesi'nde bulunan Türk bayrağı da etkili olan fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak uçtu. Polis ekipleri bayrağı muhafaza altına aldı. Üsküdar Bosna Bulvarı'nda da devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

TELEFERİK VE DENİZ OTOBÜSLERİ SEFERLERİNDE İPTALLER OLDU

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı seferlerinin de katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş, Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Şehir Hatları da Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kadıköy, İstinye-Çubuklu Arabalı, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Rumelikavağı-Eminönü, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer arasında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bilgisini paylaştı.

BETONLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle de, tadilatta olduğu için kapalı olan 4 katlı otelin 3'üncü katının balkonundan gaz betonlar sokağa düştü.

Bu sırada yolda yürüyen kişi, düşen gaz betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaz betonlar, 2'si park halinde, 3 araca hasar verdi. Seyir halindeyken üzerine gaz beton düşen hafif ticari araçtaki 4 kişilik aile, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Elektronik cihaz satışı yapan evli ve 2 çocuk babası Resul Çalış (35), aracında maddi hasar oluştuğunu belirterek, "Burası 1,5 yıldır tadilatta. Önlem amaçlı file takılması gerekiyor. Ama yok. Allah korusun. Altından insan geçiyor. Daha kötü olabilirdi. Bir an önce önlem alınmalı. Maddi hasarımız var. Otel sahibinden şikayetçiyiz" dedi.

ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ

Bursa'da da şiddetli lodos 3 gündür etkisini devam ettiriyor. Hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında ev ve işyerlerinin çatıları fırtına sebebiyle uçarken, ağaçlar ise devrildi.

Merkez Osmangazi ilçesinde tramvayın durakta olduğu sırada, durağın hemen arkasındaki inşaatın çatısı durağın üzerindeki enerji nakil tellerine düştü. Çatının tellere takılması olası bir faciayı önledi. O sırada durakta bekleyenler polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yıldırım ilçesinde ise bir aracın üzerine çatı, bir başka aracın üzerine ise ağaç düştü. Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesinde de bir evin çatısı uçtu.

Savrulan parçalar, karşıda bulunan bir başka evin dış mantolamasını parçaladı. Mustafakemalpaşa ilçesinde de olası bir faciadan dönüldü. Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu'nun çatısı uçtu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başlayan okulun çatısı, öğrencilerin derste olduğu sırada büyük bir gürültüyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, metrelerce ilerideki boş arsaya düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Okul etrafındaki yollar emniyet şeridi ile kapatıldı. Olan biteni sınıflarının pencerelerinden korku içinde izleyen öğrencilerin, teneffüste bahçeye çıkması okul yönetimince yasaklandı.

Kestel ilçesinde tarihi bir çınar, fırtınanın şiddetine dayanamayarak devrilirken, yine merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Botanik Park mevkiinde fırtına nedeniyle devrilen ağaç, seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan, Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu'nun karşısında da park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ise şantiye alanındaki vinç, şiddetli fırtınanın etkisiyle kendi etrafında sürekli dönerek ilginç görüntüler oluşturdu.

Şiddetli rüzgar ve fırtınadan dolayı Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, Yenişehir uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı. Trabzon'dan kalkan uçak Ankara'ya inmek için geri döndü.

CAMİ İNŞAATINDA İSKELE ÇÖKTÜ: 8 YARALI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden Merkez Camii´nde de iskele çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişiden 4´üne ayakta müdahale edilirken, 4´ü ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İşte fay hattı üzerindeki 110 ilçe! - Haberler
GÜNDEM Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, fay hattındaki 110 ...
Son dakika: CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı ertelendi
GÜNDEM CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı ertelendi
SON DAKİKA: Genç doktorun kahreden ölümü! - Haberler
GÜNDEM Genç doktorun kahreden ölümü!
DYK e-Kurs öğrenci başvurusu ne zaman bitiyor? DYK e-Kurs son başvuru günü ne zaman? e-Kurs öğrenci başvuru ek
GÜNDEM DYK e-Kurs öğrenci başvuruları bitiyor!
Son dakika: Denizler için fırtına uyarısı!
GÜNDEM Denizler için fırtına uyarısı!
Son dakika: İmranlı belediye başkanı yaşamını yitirdi
GÜNDEM İmranlı belediye başkanı yaşamını yitirdi
Son dakika: 'Engelliler, üst düzey kamu yöneticisi de olacak'
GÜNDEM 'Engelliler, üst düzey kamu yöneticisi de olacak'
SON DAKİKA: Ankara trafiğine kadın eli - Ankara trafiği onlara emanet - Haberler
GÜNDEM Burası Ankara! Kontrol onlarda!
2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları yayınlandı mı?
GÜNDEM 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
Omicron nerelerde görüldü?
GÜNDEM Omicron nerelerde görüldü?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.