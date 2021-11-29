Fırtına kâbusu! Kopan çatı vatandaşların üzerine uçtu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye şiddetli lodosun etkisi altında. Birçok kentte rüzgarın etkisi ile çatılar uçtu, direkler devrildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde de feci bir olay meydana geldi.

Simitçi Mahmud Beradei, simit arabasıyla cadde üzerinde yürürken, fırtına nedeniyle, tentesi uçan araba devrildi. Simitler yola saçılırken, devrilen aracın altında kalan simitçi, başından ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, yerde kanlar içinde yatan simitçinin yardımına koştu.

Mahmud Beradei 'yi devrilen simit arabasının altından çıkaran vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı simitçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerindeki vatandaşlar etrafa saçılan simitleri toplayıp, simit arabasının içine koydu.

İSTANBUL'DA ÇATILAR UÇTU

İstanbul Esenyurt'ta da bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçalarının altında kalan vatandaşlar yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatının altında kalan bir kişi ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre de, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

ÇAMLICA TEPESİ'NDE BULUNAN TÜRK BAYRAĞI KOPTU

Öğle saatlerinden sonra hızını daha da artıran rüzgarın etkisiyle Pendik Amatör Balıkçılar Derneği ve Maltepe Park iskelesinde bağlı teknelerden bazıları zarar gördü. Bağcılar'da inşaatta kullanılan vincin rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladığı görülürken, bazı sitelerin bahçelerindeki spor aletleri rüzgardan zarar görmemeleri için bağlanarak sabitlendi.

Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Çatalca ve Sultangazi'de rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü, çatılardan kopan parçalar aşağı düştü.

D-100 karayolu Yenisahra mevkisinde üst geçitten yola sarkan branda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri brandayı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü. Çamlıca Tepesi'nde bulunan Türk bayrağı da etkili olan fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak uçtu. Polis ekipleri bayrağı muhafaza altına aldı. Üsküdar Bosna Bulvarı'nda da devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

TELEFERİK VE DENİZ OTOBÜSLERİ SEFERLERİNDE İPTALLER OLDU

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı seferlerinin de katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş, Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Şehir Hatları da Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kadıköy, İstinye-Çubuklu Arabalı, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Rumelikavağı-Eminönü, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer arasında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bilgisini paylaştı.

BETONLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle de, tadilatta olduğu için kapalı olan 4 katlı otelin 3'üncü katının balkonundan gaz betonlar sokağa düştü.

Bu sırada yolda yürüyen kişi, düşen gaz betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaz betonlar, 2'si park halinde, 3 araca hasar verdi. Seyir halindeyken üzerine gaz beton düşen hafif ticari araçtaki 4 kişilik aile, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Elektronik cihaz satışı yapan evli ve 2 çocuk babası Resul Çalış (35), aracında maddi hasar oluştuğunu belirterek, "Burası 1,5 yıldır tadilatta. Önlem amaçlı file takılması gerekiyor. Ama yok. Allah korusun. Altından insan geçiyor. Daha kötü olabilirdi. Bir an önce önlem alınmalı. Maddi hasarımız var. Otel sahibinden şikayetçiyiz" dedi.

ÇATI TRAMVAY DURAĞINA DÜŞTÜ

Bursa'da da şiddetli lodos 3 gündür etkisini devam ettiriyor. Hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında ev ve işyerlerinin çatıları fırtına sebebiyle uçarken, ağaçlar ise devrildi.

Merkez Osmangazi ilçesinde tramvayın durakta olduğu sırada, durağın hemen arkasındaki inşaatın çatısı durağın üzerindeki enerji nakil tellerine düştü. Çatının tellere takılması olası bir faciayı önledi. O sırada durakta bekleyenler polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yıldırım ilçesinde ise bir aracın üzerine çatı, bir başka aracın üzerine ise ağaç düştü. Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesinde de bir evin çatısı uçtu.

Savrulan parçalar, karşıda bulunan bir başka evin dış mantolamasını parçaladı. Mustafakemalpaşa ilçesinde de olası bir faciadan dönüldü. Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu'nun çatısı uçtu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başlayan okulun çatısı, öğrencilerin derste olduğu sırada büyük bir gürültüyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, metrelerce ilerideki boş arsaya düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Okul etrafındaki yollar emniyet şeridi ile kapatıldı. Olan biteni sınıflarının pencerelerinden korku içinde izleyen öğrencilerin, teneffüste bahçeye çıkması okul yönetimince yasaklandı.

Kestel ilçesinde tarihi bir çınar, fırtınanın şiddetine dayanamayarak devrilirken, yine merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Botanik Park mevkiinde fırtına nedeniyle devrilen ağaç, seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan, Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu'nun karşısında da park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ise şantiye alanındaki vinç, şiddetli fırtınanın etkisiyle kendi etrafında sürekli dönerek ilginç görüntüler oluşturdu.

Şiddetli rüzgar ve fırtınadan dolayı Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, Yenişehir uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı. Trabzon'dan kalkan uçak Ankara'ya inmek için geri döndü.

CAMİ İNŞAATINDA İSKELE ÇÖKTÜ: 8 YARALI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden Merkez Camii´nde de iskele çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişiden 4´üne ayakta müdahale edilirken, 4´ü ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi.

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