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Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki patlama hakkında açıklamalarda bulundular. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini belirtti. Adalet Bakanı Gül ise patlamayla ilgili soruşturma için 2 savcının görevlendirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 10 kişinin hayatını kaybettiği hastanedeki yangına ilişkin "Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz." dedi.

Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yangının meydana geldiği SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Koca, yangının 04.30 civarında çıktığını belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. Bunun da devamında 20 yataklı serviste hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız 11 hastanın özellikle transferi döneminde, 1 hastamız da 4,5 saat sonra nakil yapılan hastanede hayatını kaybetmiş oldu, yani toplam takip edilen 19 hastamızdan 9 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. 10 hastamızın da nakli yapılarak civar hastanelerin yoğun bakımlarında tedavileri devam etmekte. Ben hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum yaralılarımız acil şifa diliyorum."

Bakan Koca, 3 hastanın Şehit Kamil Hastanesinde, 1 hastanın 25 Aralık Devlet Hastanesinde, 1 hastanın Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 1 hastanın Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde, 1 hastanın Özel Sevgi Hastanesinde, 2 hastanın Özel Anka Hastanesinde, 2 kişinin Özel NCR Hastanesinde, 1 hastanın Özel Medikalpark Hastanesinde, 1 hastanın Özel Deva Life Hastanesinde, 1 hastanın Özel Deva Hastanesinde, 3 hastanın da kendi talepleri olmak üzere 14 hastanın tedavilerinin yoğun bakım servisinde sürdüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca, şöyle devam etti:

"Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini gördük. Bununla ilgili 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılmakta. Kendilerini ziyaret ettik, ciddi bir sorunlarının olmadığını zannediyorum bugün yoğun bakımda tedavileri tamamlanıp servise alınmaları mümkün olabilir.

Olayla ilgili inceleme hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak müfettiş görevlendirmesi anında yapıp incelemeyi başlatmış olduk, soruşturma başlamış oldu. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun. Rabbim memleketimize tekrar böyle bir şey yaşatmasın, milletimizin başı sağ olsun." ​​​​​​​

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep´te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir" denildi.

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI

AA'da yer alan habere göre, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

8 HASTANIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75),Fethiye Kırca (78),Naciye Ulukütük (56),Abdi Hamzaoğlu (68),Elif Akgül (85),Ökkaş Akbulut (69),Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 11 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" ifadesine yer verildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir.

Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 9'u hayatını kaybetmiş, 10 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır.

"İNCELEMELER DEVAM ETMEKTEDİR"

Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz.

GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL:

"YANGINDA YARALANAN OLMADI"

Gaziantep Valisi Davut Gül hastanede yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vefat eden hemşerilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanemizin yoğun bakımında teknik bir nedenle yangın çıktı. Şu an için nedenini bilmiyoruz. Yoğun bakımımız 20 kişilik, 8 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi ise başka hastanelere nakledildi. Otopsinin ardından vefat edenlerden 3'ü şehir dışına gönderilecek.

"OLAY SORUŞTURMA SONRASI NETLEŞECEK"

Diğer 5 kişi ise şehrimizde defnedilecek. Yangının nasıl yaşandığı, idari ve Sağlık Bakanlığı'nın soruşturması sonrası netleşecek. Daha önce yapılan denetlemelerde herhangi bir sıkıntı olmadı belirtildi. Olayın ilk anından itibaren İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız her an ilgilenip bilgi aldılar. Yangında yaralanan olmadı. Hastanede bulunan ve yangın nedeniyle olumsuz etkilenen hastalar başka hastanelere sevk edildi."

BAKAN GÜL İLE BAKAN KOCA, YARALI VE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, buradan Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne giderek, tedavisi devam eden yararlıları ziyaret etti.

Bakan Gül ve Bakan Koca yaralı ziyaretinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nde kısa bir toplantı gerçekleştirdi daha sonra yangında hayatını kaybeden Ökkaş Akbulut'un Karataş Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Akbulut'un ailesine başsağlığı dileyen iki bakan, daha sonra kentten ayrıldı.

CAN KAYBI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada can kaybının 10'a yükseldiğini duyurdu. Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Gaziantep’te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.