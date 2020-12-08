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Son dakika haberler... Gaziantep'te eşi ve 3 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında flaş karar!

Gaziantep'te eşi ve 3 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Suriyeli sanığın cezası belli oldu. Korkunç olayda sanık, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika: Gaziantep'teki aile katliamında karar çıktı! - Haberler
Gaziantep'teki aile katliamında karar çıktı!
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AA

11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Abdulhannan Elalevi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

AA'nın haberine göre sanık, çocuklarını ve eşini kendisinin öldürmediğini öne sürerek, "Ben böyle bir eylemi yapacak kadar deli değilim. Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Suçsuzum." dedi.

Duruşma savcısı, dosyadaki mevcut deliller nedeniyle sanığın atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa eşi ve 3 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle "nitelikli kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanık hakkında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde 25 Ocak 2019'da Suriyeli Ayşe Fartavi ile kız çocukları Hanen (16),Nur El Hude (12) ve Ravan (9),kafalarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş, gözaltına alınan Abdulhannan Elalevi tutuklanmıştı.

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