DHA

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen hasarlı kaza sonrası motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne cam filmleri söktürdü. Motosikletli o anları kameraya kaydederken iki sürücü daha sonra tokalaşarak ayrıldı.

Kaza, 21 Kasım Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de meydana geldi.

Seyir halindeki otomobil, sürücüsü dönüş yapmak için hamle yaptığı sırada motosiklete arkadan çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Motosikletli, otomobil sürücüsüne cam filmlerden dolayı önünü göremediğini söyledi. Motosikletlinin ısrarı üzerine otomobil sürücüsü, elleriyle araçtaki cam filmleri söktü.

Sürücünün cam filmleri söktüğü anları motosikletli cep telefonu kamerasına kaydetti. Ardından iki sürücü tokalaşarak, kaza yerinden ayrıldı.