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        Haberler Dünya Son dakika: Gazze ateşkesi askıda mı? | Dış Haberler

        Gazze ateşkesi askıda mı?

        İsrail-Hamas hattında dün akşam varılan ateşkes anlaşmasının ardından İsrail bugün "Hamas son dakika krizinden vazgeçene kadar kabine anlaşmayı onaylamak için toplanmayacak" açıklamasında bulundu. Hamas'ın üst düzey yetkilisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Hamas, arabulucular tarafından duyurulan ateşkes anlaşmasına bağlı" ifadeleri kullanıldı. Katar'dan dün ateşkes ilişkin yapılan açıklamada 19 Ocak günü yürürlüğe girecek anlaşmanın İsrail hükümeti tarafından onaylanacağını bildirmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:05
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        Gazze ateşkesi askıda mı?
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Hamas'ı Gazze'de ateşkes anlaşmasının bazı ayrıntılarından geri adım atmakla suçladı ve İsrail hükümetinin ateşkes için toplanmayacağını bildirdi.

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        İsrail-Hamas hattında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar, dün akşam ABD ve Katar arabuluculuğu ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla sonuçlanmıştı. Ancak bugün İsrail'den beklenmedik bir açıklama geldi ve İsrail Başbakanlık Ofisi, "Hamas son dakika krizinden vazgeçene kadar kabine anlaşmayı onaylamak için toplanmayacak" açıklamasında bulundu.

        İsrail'den yapılan açıklamada, "Hamas, ateşkes anlaşmasının tüm unsurların kabul edene kadar kabine toplanmayacak" denildi.

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        "HAMAS ANLAŞMAYA BAĞLI"

        Hamas'ın üst düzey yetkilisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Hamas, arabulucular tarafından duyurulan ateşkes anlaşmasına bağlı" ifadeleri kullanıldı.

        Diğer yandan İsrail dün varılan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze'ye hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 20 kişinin öldüğü bildirilmişti.

        İSRAİL İLE HAMAS'IN ATEŞKES ANLAŞMASI

        Arabulucu ülkelerden Katar, dün, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

        Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibariyle yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacağı ifade edilmişti.

        Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

        İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

        TRUMP ATEŞKES SEÇİM ZAFERİNE BAĞLADI

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağlamıştı.

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        "Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtmişti.

        Trump, ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunarak, "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerini kullanmıştı.

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