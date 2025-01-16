İsrail-Hamas arasında 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar, dün akşam tarafların Katar ve ABD arabuluculuğu ile anlaşması sonucu ateşkese ulaştı, taraflar Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 15 aylık savaşta 46 bini aşkın insan öldü.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdul Rahman Al Tani, anlaşmanın İsrail kabinesi tarafından onaylanması şartıyla Pazar günü yürürlüğe gireceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın "Gazze'deki çatışmaları durduracağını, Filistinli sivillere çok ihtiyaç duyulan insani yardımı artıracağını ve rehineleri aileleriyle yeniden bir araya getireceğini" söyledi.

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, anlaşmanın son detayları üzerinde hala çalışıldığını dile getirirken, Biden'a anlaşmayı "teşvik ettiği" için teşekkür etti. Hamas lideri Halil el-Hayya, bunun Filistinlilerin "direnci" olmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak günü göreve başlayacak olan Donald Trump, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı. Trump, göreve başlamadan bölgede ateşkes sağlanması gerektiğini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya söylemişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkese dair açıklamalarda bulunarak "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması Haberi Görüntüle

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakatın "adalet ve insanlık adına kıymetli bir adım" olduğunu vurguladı.

Fidan, mesajında "Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakat, adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır." ifadesini kullandı.

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Bu süreci mümkün kılan Katar ve Mısır'ın çabalarının takdire şayan olduğunu belirten Fidan, "Şimdi, bu anlaşmanın bütünüyle hayata geçirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır. Uluslararası toplum, bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. İzleyen süreçte kalıcı barış için çalışmalı ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız." ifadelerine yer verdi.

ATEŞKES SONRASI SALDIRI Birçok Filistinli ve İsrailli rehinelerin aileleri haberi kutladı, ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürdü. Hamas, Katar'ın ateşkes duyurusunun ardından İsrail hava saldırılarında 20'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi. İsrail ordusundan açıklama gelmedi. 15 aydır İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de 46 bin 700'den fazla kişi öldürüldü. 2,3 milyonluk nüfusun çoğu da yerinden edildi. KATAR'DAN TARAFLARA SAKİNLİK ÇAĞRISI Katar Başbakanı, ateşkes anlaşmasının ilk altı haftalık aşamasının başlamasından önce her iki tarafta da "sakinlik" çağrısında bulundu. Anlaşmada, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere 33 rehinenin İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla değiştirileceği belirtildi. İsrail güçleri ayrıca Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden doğuya doğru çekilecek, yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilecek ve her gün yüzlerce yardım kamyonunun bölgeye girmesine izin verilecek. REKLAM Kalan rehinelerin serbest bırakılması, İsrail birliklerinin tamamen çekilmesi ve "sürdürülebilir sakinliğe" geri dönülmesi gereken ikinci aşama için müzakereler 16. günde başlayacak. Üçüncü ve son aşama, Gazze'nin yeniden inşasını -yıllar alabilecek bir şey- ve kalan rehinelerin cansız bedenlerinin iadesini içerecek. BIDEN: TRUMP'IN YENİ EKİBİYLE ÇALIŞTIK ABD Başkan Biden, sekiz ay önce ilk kez ana hatlarını çizdiği planın "sadece Hamas'ın maruz kaldığı aşırı baskının ve Lübnan'daki ateşkes ve İran'ın zayıflamasının ardından değişen bölgesel denklemin değil, aynı zamanda inatçı ve titiz Amerikan diplomasisinin de sonucu" olduğunu söyledi. Biden daha sonraki açıklamasında, Pazartesi günü göreve başlamadan Trump'ın yeni ekibiyle de çalıştıklarını söyledi. Trump, anlaşmaya varıldığına dair haberleri ilk doğrulayan kişi oldu ve Beyaz Saray ile Katar'ı resmi bir duyuruda geride bıraktı. GAYRİRESMÎ ANLAŞMA METNİ ORTAYA ÇIKTI İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığı açıklandı. İsrail Rehineleri ile Filistinli Mahkumların Takası ve Kalıcı Sükûnete Dönüş Anlaşmasının Uygulama Usul ve Mekanizmaları gayriresmi metni belli oldu. REKLAM İsrailli rehinelerin ve Filistinli mahkumların takasına ve iki taraf arasında kalıcı bir ateşkes sağlayacak sürdürülebilir sükunete geri dönülmesine yönelik anlaşmanın uygulanmasına dair pratik prosedürler ve mekanizmalar

1.⁠ ⁠İkinci aşama hazırlıkları: Taraflar ve arabulucuların hedefi, rehine ve tutukluların değişimine ilişkin 27 Mayıs 2024 Anlaşması’nın uygulanması ve taraflar arasında kalıcı ateşkes sağlayacak sürdürülebilir sükunete dönülmesi için nihai uzlaşıya varmaktır. Birinci aşamadaki tüm prosedürler, 2. aşamanın uygulanma koşullarına ilişkin müzakereler devam ettiği sürece 2. aşamada da devam edecektir ve bu anlaşmanın garantörleri, bir anlaşmaya varılana kadar müzakerelerin devam etmesini sağlamak için çalışacaktır. 2.⁠ ⁠İsrail güçlerinin geri çekilmesi: İsrail güçlerinin, Vadi Gazze (Netzarim ekseni ve Kuveyt kavşağı) dahil olmak üzere Gazze Şeridi sınırları boyunca yoğun nüfuslu bölgelerden doğuya doğru çekilmesi. İsrail kuvvetleri, sınırın güneyinde ve batısında, İsrail tarafının belirleyeceği ve anlaşmaya eşlik eden her iki tarafın üzerinde mutabık kaldığı haritalara dayanarak (400) metreden fazla artırılmayacak 5 yerel noktada istisna olmak üzere (700) metrelik bir çevre içinde konuşlandırılacaktır. REKLAM 3.⁠ ⁠Mahkum Değişimi: a. 33 kişilik listedeki 9 hasta ve yaralı, müebbet hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılacaktır. b. İsrail, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutukladığı ancak 7 Ekim 2023 olaylarına karışmamış 1000 Gazzeli tutukluyu serbest bırakacaktır. c. 33'lük listedeki yaşlılar (50 yaş üstü erkekler) 1/3 oranında müebbet ve 1/27 oranında da diğer cezalar karşılığında serbest bırakılacaktır. d. 47 Şalit mahkumunun yanı sıra Ebra Mangesto ve Hişam el-Sayid , 1/30'luk takas oranına göre serbest bırakılacaktır. e. Bazı Filistinli mahkumlar, her iki taraf arasında mutabık kalınan listelere göre yurtdışında veya Gazze'de serbest bırakılacaktır. 4.⁠ ⁠Philadelphi koridoru: a. İsrail tarafı, ekteki haritalara ve her iki taraf arasındaki anlaşmaya dayanarak 1. aşama sırasında koridor bölgesindeki güçlerini kademeli olarak azaltacaktır. b. Birinci aşamanın son esir bırakma işleminden sonra, 42. günde, İsrail ordusu geri çekilmeye başlayacak ve geri çekilmeyi en geç 50. günde tamamlayacaktır. 5.⁠ ⁠Refah Sınır Kapısı: a. Refah sınır kapısı, tüm kadınların (sivil ve asker) serbest bırakılmasının ardından sivillerin ve yaralıların nakli için hazır olacaktır. İsrail, anlaşma imzalanır imzalanmaz geçişin hazır hale getirilmesi için çalışacaktır.