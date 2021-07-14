Gece yarısı bıçakla ev bastı! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde M.G., gece yarısı evine gittiği husumetlileri Erdoğan K. ve Ahmet A.'yı bıçakladı. Ağır yaralanan şahıslar hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İnönü Mahallesi 743/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, M.G. arasında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Erdoğan K. ve Ahmet A.'nın bulunduğu eve geldi. İki katlı evin ikinci katında başlayan tartışma, bina girişinde bıçaklı kavgaya dönüştü. M.G. yanında getirdiği bıçakla, Ahmet A. ve Erdoğan K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olayın ardından M.G., suç aleti bıçakla olay yerinden kaçtı. Gürültü üzerine dışarı çıkan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada Erdoğan K. ve Ahmet A. yakınları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, eşkali belirlenen şüpheli M.G.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kaçarken boş bir araziye attığı bıçak da ele geçirildi.