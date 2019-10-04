Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemFLAŞ! MHP'den dokunulmazlık çıkışı: Dokunulmazlık kaldırılıyor mu?

Son dakika: MHP'den dokunulmazlık çıkışı!

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak ve konunun genel kurula gelmesini isteyecektir" dedi. Yalçın, "MHP, çoğunluğu terör suçlarından ötürü düzenlenen fezlekelerin bir an önce bağımsız yargıya intikali ve suçlulardan hukuk önünde hesap sorulabilmesi için üzerine düşeni bu defa da büyük bir hassasiyetle yapacaktır" ifadelerini kullandı

Semih Yalçın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkereleriyle ilgili, MHP'nin komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağını bildirdi.

 

Yalçın, yaptığı yazılı açıklama ile bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkerelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştığını ifade etti.

Söz konusu tezkerelerin, öncelikle TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının oluşturacağı karma komisyonda görüşüleceğini ve genel kurul gündemine gelip gelmeyeceğinin karara bağlanacağını vurgulayan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının arkasına saklandığı kanaatinin oluşmaması ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ruhuna uygun tavır alınması bakımından MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak ve konunun genel kurula gelmesini isteyecektir."

Açıklamasında, MHP'nin bu konuda daima şeffaf ve yapıcı bir tutum sergilediğine dikkati çeken Yalçın, "MHP, çoğunluğu terör suçlarından ötürü düzenlenen fezlekelerin bir an önce bağımsız yargıya intikali ve suçlulardan hukuk önünde hesap sorulabilmesi için üzerine düşeni bu defa da büyük bir hassasiyetle yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, açıklamasında ayrıca "TBMM'nin yürütme karşısında etkinliğinin azaldığı iddialarının gündemde tutulmaya çalışıldığı bir atmosferde, yasama erkinin müessiriyetinin gösterilmesi ve yargı erkinin bağımsızlığına katkıda bulunulması önem taşımaktadır." değerlendirmesine yer verdi.

GEÇEN DÖNEM DE KALDIRILMIŞTI

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği en son 2016 yılında yapılmıştı. 376 oyla kabul edilen dokunulmazlıkların kaldırılmasında, 531 vekil oy kullanmış, CHP'nin de desteğiyle 376 "Evet", 140 "Hayır", 5 çekimser, 3 geçersiz, 7 boş oy verilerek dokunulmazlıklar kaldırılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika flaş haber! Cezasızlık algısı ortadan kaldırılıyor - HABERLER
GÜNDEMİnfaz düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Kaza kurbanı Ayşe, can ve ışık olacak
GÜNDEM50 günde 3 büyük acı! Tüm ailesini kaybetti
Son dakika: Sezon bitti! Sadece 70 bini denize ulaştı - Haberler
GÜNDEMSezon bitti! Sadece 70 bini denize ulaştı
AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?
GÜNDEMAÖF kayıt yenileme ne zaman 2019?
Emine Erdoğan'dan 4 Ekim mesajı
GÜNDEMEmine Erdoğan'dan 4 Ekim mesajı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan "Silivri Depremi Ön İnceleme raporu"
GÜNDEMÇok çarpıcı 5,8'lik deprem raporu: Rastlanır bir ...
SON UYARI! Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına alarmı! Haftasonu havalar nasıl olacak?
GÜNDEMMeteoroloji haftasonu hava durumu tahminleri
Son dakika... SALON BUZ KESTİ! Cezasını kocası ile sevgilisine hediye etti- HABERLER
GÜNDEMCezasını hediye etti!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir
GÜNDEMBakan Gül'den kritik açıklamalar!
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Eylül ayında 9'u üst düzey 184 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMEylül'de 184 terörist etkisiz hale getirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X