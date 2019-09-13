Eskişehir'in Tepebaşı'na bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Manyas Sokak'ta, apartmanın giriş katında yaşayan İrem Ayrancı'dan (30) bir süredir haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı çilingire açtırarak, eve giren ekipler, Ayrancı'yı hareketsiz yatarken buldu.
OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
DHA'da yer alan habere göre sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayrancı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrancı'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İrem Ayrancı'nın ölümüyle ilgili çalışma başlattı.
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