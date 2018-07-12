Teröristlerin kaçış güzergahları tutuldu

ORMANLARDA TERÖRİST İZİ SÜRÜLÜYOR



Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre güvenlik güçleri, teröristlerin kaçış güzergahında ilerleyerek arama ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. İz takip köpeklerinin kullanıldığı operasyonlara helikopterler de destek veriyor. Karadan ve havadan sürdürülen operasyonlarda bölgeye çok sayıda asker takviye olarak gönderildi. Giresun'un Doğankent, Güce ve Alucra üçgeninde operasyonlar tüm hızıyla sürerken, özel harekat polisleri de jandarma birliklerine destek sağlıyor.

TERÖRİST GRUBUN LİDERİ 'TÜRK TARIK'



Bölgedeki terörist grubun liderliğini Zap kodlu telsizi kullanan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in yaptığı belirlendi. Giresun kırsalında sıkıştığı belirlenen terörist grubun, yeniden Artvin'e geçiş yapamadığı öğrenildi. Bu arada Trabzon'un Maçka ilçesi karsılanda eylem gerçekleştiren Çektar kodlu telsizi kullanan Cudi-Zaza kod adlı Mehmet Yakışır'ın liderlik yaptığı terörist grubun ise Gümüşhane kırsalında bulunduğu ancak hareket etmediği belirtildi.

Öte yandan Güce Kavaklıbel Yaylası'ndaki saldırıda güvenlik güçlerinin telsiz kestirmesi sonucunda takibe aldığı terörist grubun geçiş güzergahlarına pusu attığı ancak iki teröristin ormanlık alandan yararlanarak sabaha karşı sızma yapıp askerimizi şehit ettiği ileri sürüldü.