İstanbul'da bu sabah saat 08.15 sıralarında, Beyoğlu Galatasaray İstiklal Caddesi üzerinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki 8 katlı bir binanın çatı katına çıkan Cihan Boz (35) tamirata başladı. Bir süre sonra Boz, henüz bilinmeyen bir nedenle çatıdan aşağıya düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre sert bir şekilde yere düşen işçi, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Boz'un düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Boz’un hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYIN TANIĞI İKİ GENÇ KIZ ŞOKA GİRDİ

Bunun üzerine polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Polis ve ambulans araçlarıyla etrafı kapatılan ceset, olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. İncelemenin ardından cesedin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi. Öte yandan cadde üzerinde yürüdüğü sırada olaya tanık olan 2 genç kız ise şoka girdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.