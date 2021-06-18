Gürültü için uyardı, kurşunlandı! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da gürültü yaptığı için uyardığı motosikletli 2 tarafından vurulan Yakup K. (28) ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet üzerinde kimliği belirsiz iki kişinin gürültü yaparak evinin sokağından birkaç kez geçtiğini gören Yakup K., iddiaya göre şüphelilere neden gürültü yaptıklarını sordu. Şüphelilerin küfür ile karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı.

Kavgaya dönen tartışmada şüpheliler, Yakup K.'ye iki el ateş açıp, motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yakup K., yakınları tarafından özel araçla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Yakup K.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.