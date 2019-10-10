Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün saat 16.00'da yaptığı, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Suriye Milli ordusuyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı" açıklamasının ardından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik icra edilmeye başlanan büyük operasyonda 17 saat geride kaldı.

ABDULLAH AĞAR HABERTÜRK'E ANLATTI

Harekatı sınırın sıfır noktasında izleyen Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, ilk 17 saatte yaşanan gelişmeleri HABERTÜRK'e anlattı. İşte Cumhuriyet tarihinin sınır ötesinde gerçekleştirdiği en önemli sınır ötesi harekatta ilk 17 saat...



"SAAT 16.00'DA TOPLAR GÜRLEMEYE, UÇAKLAR VURMAYA BAŞLADI"

Dün saat 15.50’de Diyarbakır’dan uçakların kalktığı bilgisi geldi. Tam 16.00’da ilk atışlarını yaptılar. Aynı anda toplar gürlemeye başladı. Tel Abyad ve Rasulayn kırsalındaki hedefler vuruldu.

Tüneller, hendekler, sözde karagahlar, konvoylar ve mühimmat depoları hedef alındı.





"RASULAYN'DA LASTİKLERİ ATEŞE VERDİLER"

Türkiye, Suriye sınırındaki telefon ve elektronik haberleşme sistemini devre dışı bıraktı. Harekat alanının güvenliği ve izolasyonu için bu yapıldı. YPG/PKK'lı teröristler, Rasulayn'da, Türk savaş uçaklarının görüşünü engellemek için lastikleri ateşe verdi.

"KIRSALDAKİ TERÖRİST GRUPLARDAN KAÇANLAR OLDU"

Mehmetçiğin hedefinde PKK'nın ağır müdafaa bölükleri var. Rakka'nın güneyindeki Nas ve Tel Halaf köylerinde teröristlerin, silahlarını bırakıp kaçtığı bilgisi geldi. Rasulayn'ın batısındaki Tel Hilf kasabasında onlarca PKK'lı teröristin kaçtığı yönünde yine bilgi var.

"MOTOSİKLETLİ FÜZE TİMLERİ HAZIRLIĞI"

Türk savaş uçakları, Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa bölgesindeki El Rami saha üssündeki mühimmat depolarını ve terörist mevzileri de imha etti. Tel Abyad ve Rasulayn'da terör örgütü YPG/PKK'nın motosikletli füzeli terör timlerinin hazırlık yaptığını duyuyoruz. Bunlar sivil kıyafet giyiyor ve TSK imha ettiğinde ellerinden silahları alınıp, 'İşte Türk ordusu sivilleri vurdu" kara propagandası yapacaklar.

"HASEKE'DE TSK ÇATIŞMAYA GİRDİ"

Ayn İsa Hastanesi'ne TSK'nın hava saldırısında ölen 6, yaralanan 10 PKK'lı terörist sevk edildi. Haseke'nin kuzeyindeki Derbesiye kasabasının sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışmalar yaşandı.

Türk savaş uçakları Haseke kuzeyindeki Derbesiye kasabasında bulunan PKK mevzilerini de vurdu.

"TEL ABYAD'DA ELEKTRİKLER KESİLDİ"

Türk topçu birlikleri Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki Yabse ve Ebu Sun köylerindeki terör unsurlarını da hedef aldı. TSK Rasulayan'ın batısındaki Tel Halaf'ı ilerleyen saatlerde yeniden vurdu. Tel Abyad’da elektrikler kesildi.

"TERÖRİSTLER SİVİL KIYAFET GİYİYOR"

Harekatın ilerleyen saatlerinde terör örgütü YPG/PKK militanları sivil kıyafetlerle çatışmalara girdiler. Sonrasında söyleyecekleri şey belli: 'Türkiye sivilleri vurdu.' Türk savaş uçakları El Aziziye köyünde tespit edilen PKK mevzilerini de akşam saatlerinde imha etti.

"SÖZDE ÖZEL KUVVET BİNASI İMHA EDİLDİ"

Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerine roketatar ve obüs atışları yapıldı. Hava Kuvvetlerimiz, Kamışlı'daki YPG/PKK'nın özel kuvvetleri olarak isimlendirdi H.A.T. binasını imha etti. TSK, 460 kilometrelik hatta ve 22 noktada terör örgütüne büyük zaiyat verdirdi. En yoğun vurulan bölgeler ise Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı, Malikiye, Haseke'nin kuzeyindeki Ayn Divar hattı oldu.

"YPG/PKK’DA KORKU VE GÜVENSİZLİK HAKİM! ÇÖZÜLMELER YAŞANIYOR"

Askerlerimiz ile PKK'lı teröristler arasında çatışmalar yaşanıyor. Haseke'nin batısında bulunan El Hamm beldesinde 80 kişi, Tel Abyad’da ise PKK/PYD'nin zorla silah altına aldığı Arap asıllı 45 milisin SİLAHLARINI bırakıp kaçtığı öğrenildi.

"HAREKAT DİĞER ALANLARDAKİ PİRELERİ HAREKETLENDİRDİ”

TSK'nın tarihi harekatına karşı terör örgütü Irak'ın kuzeyinde üssümüze bomba yüklü maket uçakla saldırı girişiminde bulundu ancak maket uçak üsse 500 metre kala havada imha edildi. İçerde Cizre'de de terör faaliyetinde bulunmaya çalıştılar.

"AYNI ANDA OBÜSLERİMİZ ÜÇLÜ GRUP ATIŞI YAPTI"

Özellikle harekatın başlangıcında TSK'ya ait obüs ve kara destek vasıtaları etki ölçme, tanzim ve hedef atışlarını aynı anda gerçekleştirdi ki bunu gerçekten çok iyi profesyonel ordular yapabilir. Şu çok önemli terör unsurlarında Zeytin Dalı Harekâtı'nın etki ve ürkekliğini sahada görüyorsunuz.

"ÖZEL BİRLİKLER VE KOMANDOLAR KARA HAREKATI BAŞLATTI"

Harekatın başlangıcından 6 saat sonra saat: 22.00'de TSK'nın kara gücü sahaya girdi. Bu aşamada İHA ve SİHA'larımız Komandolarımıza ve Özel Kuvvetler'e havadan eşlik etti. Köprü başları tutuldu. Kara unsurlarımız İHA ve SİHA'ların himayesinde ilerlemeye devam ediyor. Burada Suriye Milli Ordusu da TSK'nın yanında ancak sızma ve girişi TSK'nın en gözde birlikleri başarıyla gerçekleştirdi. Kara harekatında şu an hiçbir sorun yok.

"ŞAMŞEYTANI TEHDİT EDİYOR"

Terör örgütü PKK'nın, Haseki'nin doğusunda DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu 'El Hol Kampı'nı boşaltırım' tehdidi var. Bununla ABD ve kıta Avrupa'sını tehdit edip Türkiye üzerinde baskı yaratmaya çalışıyor. Direncini ayakta tutmaya çalışıyor ama hadsafhada tedirginlik yaşıyor. ABD'nin eteğinin altına girmeye çalışıyor. Ortadoğu'daki terör örgütlerinin karakteristlik özelliği olan herkesle işbirliği yani yine ‘şamşeytanı' rolünde.

"EN AZ KAYIPLA İLERLEYECEKTİR"

Rejimle irtibata girmeye oradan bir şey çıkartmaya çalışıyor. Operasyonda son olarak 'omuzbaşı, koçbaşı' diye tabir ettiğimiz sızmanın ara hedeflerine başarıyla yürüyorlar. TSK, kendisi için önem taşıyan noktalara en az zaiyat vererek ilerlemeye devam edecektir. Çünkü bizim bir Mehmetçiğimiz sınırı aşan alanlarda derin harekat kabiliyetine sahip en tecrübeli ve pratik ordudur. Hepsi gıptayla bakar. Saat: 08.00 itibariyle kendileriyle de konuştum. Derine iniyorlar, kuşatma kanatlarını ve koç başlarını oluşturuyorlar. Milletimize selam söylüyorlar..."