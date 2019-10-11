Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyinde kurulan terör devletine karşı harekatın başladığını açıklamasının üzerinden 40 saat geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı harekatını başlattı.

40 SAATTE 228 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk milletinin bağrından çıkan kahraman Mehmetçik, aynı gün saat 22.00'de Suriye'de kara harekatı safhasına geçti. Harekatın ilk 40 saatinde 277 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Güvenlik, Terör ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Suriye'nin kuzeyindeki son durumu HABERTÜRK'e anlattı. İşte Ağar'ın harekata ilişkin çarpıcı tespitleri...

"SİVİLLERE SALDIRI ÇARESİZLİĞİN İFADESİDİR"

"Terör örgütünün önce Şanlıurfa'nın Akçakale ardından ise Ceylanpınar ilçesine düzenlediği havan saldırısı çok önemli. Ceylanpınar'da bebekleri, çocukları, sivilleri hedef alması, sivil hassasiyetin had safhada olduğu bir dönemde, YPG/PKK'nın içine düştüğü çaresizliğin en önemli göstergesidir. Bu saldırılar PKK'nın duyduğu kin ve nefrettir. Ayrıca TSK'nın terör örgütü üzerinde yarattığı etkidir.

"ŞEHİT VERDİĞİMİZ BÖLGEYE ÖLÜM YAĞDI"

Rasulayn'ın güneyinde maalesef ilk şehidimizi verdik. Tünelden çıkan keskin nişancı bir terörist Mehmetçiğimizi şehit etti. Bu olayın hemen akabinde bu bölgeye Mehmetçik ölüm yağdırdı.

Bir sığınaktaki 19 terörist etkisizhale getirildi. Operasyonun başlangıcından bu yana ise 1 tek sivile zarar vermeden 277 terörist etkisiz hale getirildi. Bu gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük başarasıdır.

"TÜRKMENLERİ REHİN ALDIĞI İDDİASI VAR"

Terör örgütü PKK'nın, Tel Abyad'ın batısındaki Tel Hamam Köyü'nde Türkmenleri rehin aldığı yönünde de bir duyum var. Bu köydeki Türkmenleri, TSK'ya karşı kalkan olarak kullanacağı mesajı verip, 'Türkmenleri katledecek' etkisi yaratmaya çalışıyor. Yani tuzak içinde tuzak, kalleşlik içinde kalleşlikle yapıyorlar. Hani binlerce TIR silah desteğiyle TSK'nın karşısına çıkıp savaşacaktı?

"EN KRİTİK EŞİK O GECE AŞILDI"

En kritik eşik, harekat başladıktan 6 saat sonra sınırı geçen Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyine adım atmasıydı. Türkiye'nin böyle bir harekat yapmayacağını, yapamayacağını, yaptırılmayacağını söyleyenler Türk milleti ve ordusunun büyüklüğünü bir kere daha gördü. PKK, yine fare gibi saklanıyor. Çıkıp kahpece askerimizi şehit ediyor.

"JÖH VE PÖHLER MESKUN MAHALE GİRECEK"

Harekat kapsamında 11 köy teröristlerden temizlendi ve 3 kilometre derinliğe inildi. Bugünden itibaren meskun mahallerdeki ince operasyonlar için Jandarma ve Polis Özel Harekat birimlerinin de bölgede olacağını biliyorum.

"ÖSO ÇOK DAHA DİSİPLİNLİ VE ETKİLİ"

Yine bugünden itibaren bölgede Suriye Milli Ordusu'nun (ÖSO) faaliyetlerinin çok daha artması söz konusu. Onların da dün 3 şehidi ve 4 gazisi oldu yaşanan çatışmalarda. ÖSO, TSK'nın eğitimden geçen bir ordu ve çok daha disiplinli çok daha senkronize çatışma, savaş becerisi kazanmış durumda.

"ÇOK SAYIDA ÖSO AKÇAKALE'YE GELDİ"

Bu arada harekata katılacak çok sayıda Suriye Milli Ordusu askeri ile silahları Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Otobüslerle Akçakale'ye gelen askerler, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı. Suriye Milli Ordu askeriyle birlikte çok sayıda silah, mühimmat ve harekatta kullanılacak silahlarla donatılmış kara aracı da ilçeye getirildi. Tırlarla getirilen araçlar, büyük güvenlik önlemleri altında 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

"ÇIRAKLIK, KALFALIK VE USTALIK"

Birkaç gün önce burada subay bir arkadaşım çok ilginç bir örnek verdi. Sınır ötesi meskun mahal çatışmalarla ilgili olarak, "Fırat Kalkanı bizim çıraklık, Zeytindalı kalfalık ve Barış Pınarları ise ustalık kazanma sürecimizdir" dedi. Bu ÖSO için de geçerli. Yıllardır aldığı eğitimle çok farklı bir yapıya kavuştu ki bunu Türkiye, Barış Pınarları Harekatı'nda çok fark edecektir.

BATI'NIN AVRUPA'YA VERDİĞİ DESTEK!

Direnci bitmiş bir PKK'nın Avrupa ülkeleri tarafından ayağa kaldırılma çalışmasını görüyoruz ki bu tam anlamıyla Avrupa'nın ikiyüzlülüğüdür. Güvenli Bölge Planı'nı desteklememeleri, Suriyelilere bir yaşam alanı oluşturmak için gerçekleştirilen harekata karşı çıkmaları, mülteciler için 40 milyar dolar harcayan Türkiye'yi sırtından hançerlemekten başka bir şey değildir.

"FRANSIZ VE İNGİLİZLER DE ÇEKİLDİ"

Türk Hava Kuvvetleri bölgede hava sahasını istediği kullanıyor bu önemli. Bir de ABD askerinin yanı sıra 80-100 kadar İngiliz ve 200 kadar Fransız ordusuna bağlı Özel Kuvvetler mensubu askerler Tel Abyad-Rasulayn hattındaki 30 kilometrelik alandan çekildiler. Başka bir bölgeye geçtiler.

"MEHMETÇİK, İNSANLIK DERSİ VERİYOR"

Mehmetçik bir toprağa basmışsa, orayı ruhuna katar yüreğine alır. Şu an Mehmetçik, Çarşamba günü saat 22.00'de kara harekatı başladıktan bu yana, ABD ve emperyalistler tarafından binlerce TIR konvansiyonel silah verilen terör örgütünü darma dağın ediyor. PKK, çaresizlikten sivillerin arkasına saklanıp sivilleri hedef alıyor. Mehmetçik, insanlık suçu işleyen teröristlere insanlık dersi veriyor.