Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haber! 36 suçtan 40 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi kadın yakalandı
ABONE OL

36 suçtan 40 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi kadın yakalandı

Birçok ilde hakkında arama kararı bulunan ve 36 suçtan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Ceylan K., polisin bir aylık çalışmasının ardından kendisi gibi cezaevi firarisi olan imam nikahlı eşiyle İstanbul'da yakalandı

cezaevii firarisi kadın yakalandı
Mustafa Şekeroğlu

Birçok ilde işlediği 32 hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, resmi belgede sahtecilik gibi suçların bulunduğu 36 farklı suçtan yakalama kararı bulunan ve cezaevi firarisi olan Ceylan K.'nın İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti.

 

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hakkında 36 suçtan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan K.'nın tanınmamak için kılıktan kılığa girdiği tespit edildi. Ceylan K.'nın bağlantılı olabileceği kişiler incelemeye alındı.

BİR AYLIK TAKİPLE YAKALANDI

Polis yaptığı bir aylık çalışmanın ardından önemli bir ipucu buldu. Ceylan K., kendisi gibi cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Özgür K. ile birlikteydi. Özgür K. ile imam nikahıyla birlikte yaşayan Ceylan K.'nın izi Sancaktepe'de bulundu. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Ceylan K. ile birlikte Özgür K. da yakalandı.

Aldığı hapis cezasının yanı sıra 100'ün üzerinde suç kaydı olan Ceylan K. ve Özgür K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Öğle namazı vakti 27 Mart 2020! Bugün öğle ezanı saat kaçta okunacak? (İstanbul, Ankara, İzmir)
GÜNDEMÖğle namazı vakti 27 Mart
Son dakika etil alkol talebi patladı... Üretimlerini ikiye katladılar! - Haberler
GÜNDEMTalebe yetişemiyorlar! Etil alkole hücum ettik!
Son dakika haberi İstanbul Valisi: 50 bin vatandaşımıza gıda kolisi ulaştıracağız
GÜNDEMİstanbul Valisi: 50 bin vatandaşımıza gıda kolisi ...
Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Öğle namazı kılınışı
GÜNDEMÖğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Evde cuma namazı kılınır mı? Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama! Cuma namazı kaç kişiyle kılınır?
GÜNDEMEvde cuma namazı kılınır mı?
Son dakika haber! 10 yıllık dayak husumetinde intikam cinayeti! 6 ay arayla 2 amcaoğlu öldü
GÜNDEMDayak husumetinde intikam cinayeti
Rüyada deprem olduğunu görmek, hissetmek ne anlamı nedir? Rüyada depremi yaşamak ne demek?
GÜNDEMRüyada deprem olduğunu görmek ve hissetmek
Okullar ve üniversiteler ne zaman açılacak? MEB ve YÖK'den resmi açıklama geldi!
GÜNDEMOkullar ve üniversiteler ne zaman açılacak?
BİM çalışma saatleri 2020: BİM marketler saat kaçta kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMBİM çalışma saatleri 2020
Avcılar'da kentsel dönüşümde yıkım saatlerine 'koronavirüs' ayarı
GÜNDEMAvcılar'da dönüşüme 'koronavirüs' ayarı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X