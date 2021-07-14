CHP 40 kişilik heyetle Ordu'da 0:00 / 0:00

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, yaklaşan fındık hasat sezonuna değinerek "Neredeyse yeni hasat mevsimi gelmiş ama hala taban fiyatlar açıklanmamıştır. Sayın Genel Başkanımız açıkladı, biz Ordu'dan iktidara bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Üretici bahçeye girmeden fındık fiyatını 35 lira olarak açıklayın ve vatandaşımızın, çiftçimizin, üreticimizin alın terinin karşılığını verin." dedi.

Torun başkanlığında 40 kişilik parti heyeti, Ordu'da gerçekleştireceği ziyaretler öncesinde bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik heyetle Karadeniz turuna başladıklarını ifade eden Torun, hemşehrilerinin sorunlarını dinleyeceklerini ve onlara çözüm önerilerini aktaracaklarını söyledi.

Torun, sorunlar var diye asla umutsuz olmayacaklarını dile getirerek "Milletimiz, artık bu siyasi iktidarla yollarını ayırmaktadır. Vatandaşımız artık bu karanlık gidişattan bir çıkış aramaktadır. İşte o çıkışın adresi, milyonların umudu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bizim tarihi sorumluluğumuz ülkemizi aydınlığa çıkarmaktır ve demokrasiye inanan hiç kimsenin de bu tarihi süreçte umutsuz olmaya hakkı yoktur." diye konuştu.

Son yerel seçimlerde çok büyük bir başarı elde ettiklerini, belediye başkanlarının, seçildikleri günden bu yana tüm baskılara rağmen canla başla çalıştığını anlatan Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bu iktidar, milletin bu kadar sorunu varken işi gücü bırakmış, belediyelerimizin hizmetlerini engellemenin peşine düşüyor. Bağış kampanyalarına el koyuyorlar, sudan sebeplerle soruşturmalar açıyorlar. Seçimde kazanamadıkları belediyelerin yetkilerini masa başında çalmak istiyorlar. Örneğin 36 yıldır Ordu Gülyalı Belediyemize ait olan bir balıkçı barınağına bile göz dikecek ve burayı bizzat Cumhurbaşkanının imzasıyla belediyemizin elinden alacak kadar aciz hale geliyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun teklifi görüşülüyor. Bu kez de turizm adı altında belediyelerimizin yetkilerini ve gelirlerini merkezi yönetime devretmek istiyorlar. Açıkça söylüyorum, bu teklif turizm bahane edilerek yerel yönetimlerin yetki ve gelirlerine çökme teklifidir. Arkadaşlarımız bu teklife Genel Kurulda direniyorlar. Biz de Ordu'dan sesleniyoruz, belediye kanunlarına ve anayasanın birçok maddesine aykırı olan bu teklif bu şekilde yasalaşırsa Anayasa Mahkemesine kadar gideceğiz."

Torun, bu teklifin dışında da yeni bir adım atıldığını belirterek, "Tasarruf genelgesi adı altında belediyelerimizi iş yapamaz hale getirmek istiyorlar. Belediyelerimizin yavrularımız için kreş yapmasını, yeni hizmetler için projelere başlamasını israf sayıp yasaklamak istiyorlar. Ancak gelin görün ki kendi hazırladıkları genelgeden kendilerini muaf tutuyorlar. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığını tasarruftan muaf tutup, 'Biz israf etmeye devam edeceğiz.' diyorlar. Sadece bu genelge bile iktidardaki çürümenin resmidir." dedi.

"ŞU ANDA EN BÜYÜK SORUNUMUZ FINDIKTAKİ BELİRSİZLİK"

Torun, Ordu'nun da büyük sorunları olduğunu savunarak "Şu anda en büyük sorunumuz fındıktaki belirsizliktir. Fındık üreticisi, bu iktidarın elinde yabancı şirketlerin insafına terk edilmiştir. Bunun yanında neredeyse yeni hasat mevsimi gelmiş ama hala taban fiyatlar açıklanmamıştır. Sayın Genel Başkanımız açıkladı, biz Ordu'dan iktidara bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Üretici bahçeye girmeden fındık fiyatını 35 lira olarak açıklayın ve vatandaşımızın, çiftçimizin, üreticimizin alın terinin karşılığını verin." değerlendirmesini yaptı.

Yıllardır sadece yol yapmakla övünen iktidarın, Ordu'da yol yapımında sınıfta kaldığını öne süren Torun, "Vatandaşlarımızın yıllardır beklediği Fatsa Çevre Yolu'nun yapımı yılan hikayesine dönmüştür. Ordu halkı, vaat verip tutmayan bu iktidar tarafından maalesef kandırılmıştır. Ünye-Akkuş-Niksar Yolu'nun akıbeti de aynı şekildedir. Ama herkes bilsin ki Ordu halkı sahipsiz değildir. Ordu'ya bu sorunları reva görenler artık çözüm üretemez haldedirler. Vatandaşlarımıza sözümüzdür, ilk seçimde iktidar olacağız ve Ordu'muzun sorunlarını çözmek de inşallah bize nasip olacak." diye konuştu.

Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahada olduklarını belirterek "Ülkemizin her tarafında vatandaşımızın dertlerini dinliyoruz. Nerede bir sorun varsa biz, çözüm önerilerimizle oradayız. Siyasi iktidarın kaderine terk ettiği vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

Seyit Torun, beraberindeki heyet ile Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Heyetteki bazı partililer ise ilçelerde ziyaretlere başladı.