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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantı öncesi kritik mesajlar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde koronavirüs (coronavirus) toplantısı öncesi konuştu. Erdoğan, "Bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda önümüzde büyük fırsatları bizi beklediğini görüyoruz" dedi

Recep Tayyip Erdoğan
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde koronavirüs (coronavirus) toplantısı öncesi konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle: 

"Toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş toplantımızda, bu hastalığın sürecini detaylı bir şekilde anlatacağız. Burada kısa bir giriş konuşmasının ardından alacağımız tedbirlere ağırlık vereceğiz.

Gönüllü veya zorunlu karantina nedeniyle günlük hayatı durdurma noktasına gelen bu süreçte ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır. Hem üretimi, ticareti, üretimi, istihdamı canlı tutma mecburiyetimiz var. 2018 yılında yaşadığımız saldırının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya başladığımız dönemde ipin ucunu bırakamayız. 

Covid-19 ile mücadele ederken, ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak kolay değil. Devlete düşen görevler yanında, özel sektöre de düşen görevler vardır. Bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda önümüzde büyük fırsatları bizi beklediğini görüyoruz.

Çin'deki salgın, tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Alternatiflerde ilk akla gelenlerden Türkiye olmaktadır. Finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize avantajlar sağlayacaktır. Birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı kontrol altında tutabilirsek güzel gelişmeler bizi bekliyor. Bizim bunu aşacağımıza inanıyorum.

Dün yaptığımız video konferansta sadece virüsü değil, bölgesel konuları da görüşme fırsatı bulduk. Virüs ile alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şöyle bir plan yapmayı uygun bulduk. Bilgilendirme noktasında, bu işin süreci yöneten Sağlık Bakanımız olması hasebiyle, Sağlık Bakanımıza 5 dakikalık bir süreç, kabine üyelerimize 3'er dakika, STK'lara 5'er dakika konuşma süreci olacak."

TOPLANTIYA KİMLER KATILIYOR

1.FUAT OKTAY / CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI
2.BERAT ALBAYRAK / HAZİNE VE MALİYE BAKANI
3.ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK / AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI
4.MURAT KURUM / ÇEVRE VE ŞEGİRCİLİK BAKANI
5.FATİH DÖNMEZ / ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
6.MEHMET NURİ ERSOY / KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
7.FAHRETTİN KOCA / SAĞLIK BAKANI
8.MUSTAFA VARANK / SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI
9.BEKİR PAKDEMİRLİ / GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
10.RUHSAR PEKCAN / TİCARET BAKANI
11.M. CAHİT TURHAN / ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI
12.MEHMET KASAPOĞLU / GENÇLİK VE SPOR BAKANI
13.ABDÜLHAMİT GÜL / ADALET BAKANI
14.MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU / DIŞİŞLERİ BAKANI
15.ZİYA SELÇUK / MİLLİ EĞİTİM BAKANI
16.HULUSİ AKAR / MİLLİ SAVUNMA BAKANI
17.SÜLEYMAN SOYLU / İÇİŞLERİ BAKANI
18.NACİ AĞBAL / STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI
19.NURETTİN CANİKLİ / AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
20.NUMAN KURTULMUŞ / AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
21.LÜTFİ ELVAN / TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
22.MURAT UYSAL / MERKEZ BANKASI BAŞKANI
23.ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU / SPK BAŞKANI
24.BİROL KÜLE / REKABET KURUMU BAŞKANI
25.ZAFER SÖNMEZ / VARLIK FONU GENEL MÜDÜRÜ
26.ERİŞAH ARICAN / BİST BAŞKANI
27.OSMAN ARSLAN / HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ
28.HÜSEYİN AYDIN / ZİRAATBANK GENEL MÜDÜRÜ
29.ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH / VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ
30.İKRAM GÖKTAŞ / VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRÜ
31.METİN ÖZDEMİR / ZİRAAT KATILIM GENEL MÜDÜRÜ
32.YUSUF BÜYÜK / İLBANK GENEL MÜDÜRÜ
33.ALİ GÜNEY / EXIMBANK GENEL MÜDÜRÜ
34.İBRAHİM HALİL ÖZTOP / KALKINMA VE YATIRIM BANKASI GENEL MÜDÜRÜ
35.BURAK DAĞLIOĞLU / YATIRIM OFİSİ BAŞKANI
36.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU / TOBB BAŞKANI
37.NAİL OLPAK / DEİK BAŞKANI
38.İSMAİL GÜLLE / TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI
39.SİMONE KASLOWSKİ / TÜSİAD BAŞKANI
40.ABDURRAHMAN KAAN / MÜSİAD BAŞKANI
41.MAHMUT ARSLAN / HAK-İŞ BAŞKANI
42.ERGÜN ATALAY / TÜRK-İŞ BAŞKANI
43.ÖNDER KAHVECİ / TÜRK-KAMUSEN BAŞKANI
44.ALİ YALÇIN / MEMURSEN BAŞKANI
45.YAŞAR DOĞAN / TÜM SANAYİCİ İŞADAMLARI DER. (TÜMSİAD) BAŞKANI
46.ERKAN GÜRAL / TÜRK GENÇ İŞADAMLARI KONF. (TÜGİK) BAŞKANI
47.ORHAN AYDIN / ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) BAŞKANI 48.AYŞEM SARGIN / ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ (YASED) BAŞKANI 49.ORHAN TURAN / TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONF (TÜRKKONFED) BAŞKANI50.BENDEVİ PALANDÖKEN / TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONF (TESK) BAŞKANI 51.ABDÜLKADİR AKGÜL / TESKOMB BAŞKANI
52.CELAL KOLOĞLU / TİSK BAŞKANVEKİLİ
53.FAHRETTİN ALTUN
54.HASAN DOĞAN
55.HAMDİ KILIÇ
56.İBRAHİM KALIN


EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU

1. YİĞİT BULUT
2. KORKMAZ KARACA

SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU

1. PROF. DR. SERKAN TOPALOĞLU
2. DR. SEMA RAMAZANOĞLU
3. PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR
4. PROF. DR. İBRAHİM ADNAN SARAÇOĞLU
5. UZMAN DR. ÜMMÜ GÜLŞEN ÖZTÜRK
6. DT. ZÜLFİYE FÜSUN KUMET
7. PROF. DR. ZÜMRÜT BEGÜM ÖGEL 8. NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ
9. AHMET SELİM KÖROĞLU

HAKAN FİDAN / MİT BAŞKANI
ALİ ERBAŞ / DİYANET İŞLERİ BAŞKANI
METİN FEYZİOĞLU / BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI
İLKER AYCI / THY BAŞKANI
YEKTA SARAÇ / YÖK BAŞKANI
METİN KIRATLI / İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANI
SÜMEYRA MERVE KILINÇ / CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI

AK PARTİ GRUP BAŞKAN / BAŞKANVEKİLLERİ

NACİ BOSTANCI
MEHMET MUŞ
BÜLENT TURAN
ÖZLEM ZENGİN
MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU CAHİT ÖZKAN

MAHİR ÜNAL ÖMER ÇELİK


BİLİM KURULU

ATEŞ KARA SERHAT ÜNAL
SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI EMİNE ALP MEŞE

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