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11 farklı bombalı eylem, 3 araç yakma eylemi gerçekleştiren 7 PKK/YPG mensubu terörist Afrin'de hücre evinde yakalandı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Zeytin dalı Harekat bölgesinde yapılan istihbari faaliyetler sonucunda 3 araç yakma eylemi, 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/YPG terör örgütü mensubu 7 Şahıs Afrin merkezde bulunan 2 hücre evine yapılan operasyon sonucu yakalanmıştır" denildi.

Hücre evinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanılma üzere bomba yapımında kullanılan 25 kg TNT, 8 elektrikli kapsül ve parça tesiri için özel olarak ufaltılmış metal çivi parçaları ele geçirildi.