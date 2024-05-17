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        Haberler Gündem Son dakika haberi 28 Şubat Davası sanıklarına af, Resmi Gazete'de

        Son dakika haberi 28 Şubat Davası sanıklarına af, Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 28 Şubat Davası sanıkları affedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 00:17 Güncelleme: 17.05.2024 - 00:32
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        28 Şubat Davası sanıklarına af, Resmi Gazete'de
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        28 Şubat Davası sanıklarına af içeren Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Karara göre Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Erol Özkasnak, Çetin Doğan, Yıldırım Türker, Avni Yılmaz, Hacı Sülük ve Sevda Yüksel'in cezalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından af getirildi.

        Ayrıntılar geliyor...

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