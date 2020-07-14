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Son dakika haberi 5 sivil vatandaşı şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

İHA

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde Yıldırım-1 Cudi operasyonunu başlattı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'nda açıklama yaparak operasyonu başlattıklarını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "5 sivil vatandaşı şehit eden terörist, Yıldırım-1 Cudi Operasyonuyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan “YILDIRIM-1 Cudi Dağı Operasyonu”nda bölgede icra edilen Tarama/ Arama faaliyeti esnasında çıkan çatışmada Alişer kod adlı Osman Durmuş silahıyla (NEA-15 Piyade Tüfeği) birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Söz konusu teröristin; 14 Nisan’da Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 sivil vatandaşın ve 17 Haziran’da Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın, EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmiştir.

Operasyonda çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunarak imha edilmiştir."