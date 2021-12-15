50 ilde araç stokçularına baskın! 51 gözaltı 0:00 / 0:00

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Karabük merkezli 50 ilde, "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" iddiasıyla 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda ülke genelinde gerek yazılı gerek görsel medyadaki "sıfır kilometre otomobillerin bayilerde bulunamadığı, bayilerde olması gereken otomobillerin galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden toplanarak stoklandığı ve 'sıfır kilometre' otomobil piyasasında tekel oluşturulduğu, tekel oluşturulan piyasada bayilerden toplanarak stoklanan otomobillerin bayi liste fiyatlarının çok üzerinde manipülasyon yapılarak fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulmak suretiyle haksız kazanç elde edilmeye çalışıldığı ve vatandaşların mağdur edildiği" haberleri üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube görevlilerinden kurulan özel ekibin talimatlar doğrultusunda rapor hazırladığı aktarılan açıklamada, "Raporda; araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu, Otomotiv Distribütörleri Derneğinin yayınladığı raporlara göre 2021 yılında (aralık ayı hariç) 675 bin 107 sıfır kilometre otomobil satıldığı, 2021 yılında satılan otomobillerin 60 bin 216'sının ise kasım ayında satıldığı, 2021 yılı satış rakamları son 10 yılın satış rakamlarıyla karşılaştırıldığında fiyatlardaki artışın serbest piyasa ekonomisi gereğince arz talep ilişkisiyle açıklanamayacağı, otomobil arzında 2018 yılında toplam 620 bin 937, 2019 yılında toplam 479 bin 060, 2020 yılında toplam 772 bin 788 otomobil satıldığı hususları göz önünde bulundurulduğunda önceki yıllara nazaran kayda değer bir eksiklik bulunmadığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, mevcut fiyat artışının vatandaşın talebinden veya arz yönündeki eksiklikten kaynaklanmadığı, aksine galericiler veya gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden otomobillerin toplanarak tekel oluşturulan piyasada araçların fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulmasından kaynaklandığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz genelinde soruşturmaya konu otomobil markalarının bayilerinde otomobil bulunmadığı, sıfır kilometre otomobillerin bayi liste fiyatlarının çok üzerinde kalan bedelle ilan verilerek satış sunulması nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarının dahi aynı marka ve model sıfır kilometre otomobil fiyatlarının üzerine çıktığı tespit edilmiştir.

Tespitler neticesinde galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişilerin, bayilerdeki otomobilleri toplayarak piyasada tekel oluşturdukları, tekel oluşturdukları piyasada vatandaşın bayiden otomobil alma imkanını ortadan kaldırıp stokladıkları otomobilleri bayi liste fiyatlarının çok üzerinde ilan sitelerinde satışa sunarak fiyatların yükselmesine neden olmak şeklindeki hileli hareketleriyle 'fiyatları etkileme' suçunu işlediklerinin tespit edilmesinin değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen talimatla ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak Karabük dahil 50 ilde tespit edilen 226 şüpheli talimatla ifadeye çağrılmış, 51 şüpheli hakkında ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla ifadesi alınmak üzere gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."