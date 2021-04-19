6 belediye hakkında 'iltica' soruşturması! 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı yurt dışına gri pasaportla iltica olayı hakkında soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

İçişleri Bakanlığı, Malatya'nın Yeşilyurt belediyesinin düzenlediği etkinlik sonrası 43 kişinin Almanya'ya iltica etmesi sonrası soruşturmayı derinleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor" denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu kapsamda, Balıkesir-Gömeç, Adıyaman-Gölbaşı, Burdur-Yeşilova, Yozgat-Yerköy, Şanlıurfa-Suruç, Ordu-Korgan belediyelerince “dans (folklor) gösterisi”, “kültür turu”, “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır.

Bakanlığımızca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suiistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu."