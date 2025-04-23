6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada! İstanbulluları korkutan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Boğaz'da da dalgaların yükselmesine neden oldu. İşte küçük bir tsunamiyi andıran ve kameraya yansıyan o anlar...

Habertürk Giriş: 23.04.2025 - 13:57 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:57 facebook

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