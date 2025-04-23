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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: 6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!

        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!

        İstanbulluları korkutan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Boğaz'da da dalgaların yükselmesine neden oldu. İşte küçük bir tsunamiyi andıran ve kameraya yansıyan o anlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 13:57 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:57
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        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
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        Marmara'da, saat: 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte ve civar illerde bir panik yaşandı.

        DALGALARIN BOYU YÜKSELDİ

        Bunun yanı sıra İstanbul Boğazı'nda dalgaların boyunun belirgin biçimde yükseldiği görüldü.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Bir metreden fazla yüksekliğe ulaşan dalgaların kıyıyı vurduğu anlar kameraya da yansıdı.

        KIYIYA ŞİDDETLİ ULAŞTI

        Görüntülerde bir biri ardından küçükten büyüğe artan dalgaların sahile ulaştığındaki şiddeti artıyor.

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