6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
İstanbulluları korkutan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Boğaz'da da dalgaların yükselmesine neden oldu. İşte küçük bir tsunamiyi andıran ve kameraya yansıyan o anlar...
Marmara'da, saat: 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte ve civar illerde bir panik yaşandı.
DALGALARIN BOYU YÜKSELDİ
Bunun yanı sıra İstanbul Boğazı'nda dalgaların boyunun belirgin biçimde yükseldiği görüldü.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Bir metreden fazla yüksekliğe ulaşan dalgaların kıyıyı vurduğu anlar kameraya da yansıdı.
KIYIYA ŞİDDETLİ ULAŞTI
Görüntülerde bir biri ardından küçükten büyüğe artan dalgaların sahile ulaştığındaki şiddeti artıyor.