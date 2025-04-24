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        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!

        İstanbul'da dün meydana gelen ve 300 kilometrelik alanda hissedilen 6.2 büyüklüğündeki Marmara depreminin ardından, bu sabah saat 07.19'da 4.1'lik artçı bir deprem oldu. Marmara'da, Kandilli verilerine göre 19 saatte 284 artçı deprem yaşandı. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Silivri açıklarında meydana gelen depremle, 35 kilometre uzunluğundaki fay hattında kırılma yaşandığını ve fay üzerinde 30 santimetrelik yer değiştirme olduğu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 08:00 Güncelleme: 24.04.2025 - 14:33
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        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
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        İstanbul'da, Silivri açıklarında dün, önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

        19 SAATTE 284 ARTÇI KAYDEDİLDİ

        Depremin yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.

        İki depremin ardındansa en büyüğü 5.9 ve 4.9 olan, 284 artçı (07.20 itibarıyla) deprem yaşandı.

        6.2'LİK DEPREM 300 KM'DEN HİSSEDİLDİ

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        AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin, Silivri (Marmara Denizi) Depremi’ne ilişkin değerlendirmelerini açıkladı.

        Açıklamada, “Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir" denildi.

        İSTANBUL SABAHA 4.1 İLE UYANDI

        İstanbul sabaha ise AFAD verilerine göre 4.1, Kandilli ölçümüne göre ise 4.6 büyüklüğündeki depremle uyandı.

        Depremin merkez üssü Büyükçekmece açıkları oldu. AFAD derinliği 7 km, Kandilli ise 16.9 km olarak açıkladı.

        "FAY 30 SANTİM YER DEĞİŞTİRDİ"

        İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Silivri açıklarında meydana gelen depremle, 35 kilometre uzunluğundaki fay hattında kırılma yaşandığını ve fay üzerinde 30 santimetrelik yer değiştirme olduğu söyledi.

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