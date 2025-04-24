İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı! İstanbul'da dün meydana gelen ve 300 kilometrelik alanda hissedilen 6.2 büyüklüğündeki Marmara depreminin ardından, bu sabah saat 07.19'da 4.1'lik artçı bir deprem oldu. Marmara'da, Kandilli verilerine göre 19 saatte 284 artçı deprem yaşandı. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Silivri açıklarında meydana gelen depremle, 35 kilometre uzunluğundaki fay hattında kırılma yaşandığını ve fay üzerinde 30 santimetrelik yer değiştirme olduğu söyledi

Habertürk Giriş: 24.04.2025 - 08:00 Güncelleme: 24.04.2025 - 14:33 facebook

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