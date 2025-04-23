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        Haberler Gündem DEPREM! Son dakika: İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

        AFAD'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardından en büyüğü 4.4 ve 4.9 olan çok sayıda artçı deprem meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 12:29 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:04
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        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
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        Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

        YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

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        ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

        3.9 ve 6.2 büyüklüklerindeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

        En büyüğü 4.4 ve 4.9 olan çok sayıda artçı deprem oldu.

        GÖRÜR UYARIDA BULUNURKEN DEPREM OLDU

        Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulunurken deprem oldu. Görür, sosyal medya hesabından 12.53'te şu paylaşımda bulunmuştu: "12 sularında Silivri açıklarında 4.0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor."

        İLK DEPREM 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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